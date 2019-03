Die nach der Bundestagswahl zu Tage getretretene Rivalität zwischen Gerhard Schröder und Erich Mende auf der einen sowie Franz Josef Strauß auf der anderen Seite steigerte sich zu einer heldischen Interview-Fehde. SPD-Vorsitzender Willy Brandl entschied sich für ein Bleiben in Berlin. Der Berliner Wirtschaftssenator Professor Karl Schiller und der Hamburger Innensenator Helmut Schmidt wählten die parlamentarische Arbeit in Bonn.

Nach "nützlichen Gesprächen" kehrte Staatssekretär Karl Carstens aus der Sowjetunion nach Bonn zurück. Am Eingang der Deutschen Botschaft in Moskau wurde eine Plakette zum Gedenken an Botschafter Werner Graf von der Schulenburg enthüllt. Die internationale Chemie-Messe in Moskau wurde auf sowjetische Veranlassung um zwei Tage verlängert, In einem Grundreferat über "die Verbesserung über die Managements in der Industrie" kündigte Ministerpräsident Alexej Kossygin die Einführung des Gewinnprinzips an. Sechs russische Pferde beteiligten sich am Europa-Meeting in Köln.

Der indische Ministerpräsident Lat Bahadur Shastri und der pakistanische Staatspräsident Ayub Khan fanden sich nicht zu einer Begegnung im sowjetischen Taschkent bereit. Die vom Weltsicherheitsrat verfügte und von den kriegführenden Parteien Indien und Pakistan zunächst eingehaltene Waffenruhe wurde durch neue bewaffnete Operationen gestört, Die US-Militärbehörden in Saigon ersuchten Washington um die Aufhebung des Verbots der Tränengasbenutzung. Drei amerikanische Kriegsgefangene wurden von den Vietkong aus Rache für die Erschießung einiger Partisanenführer hingerichtet. Die Rebellenführung hat "gewisse Schwierigkeiten" in der Kriegführung zugegeben.

An einigen Stellen der Grenze zwischen Ungarn und Österreich wurde der Minengürtel entfernt In Greifswald in der Sowjetzone entdeckte Hakenkreuz-Schmierereien wurden in der DDR-Presse verschwiegen.

Bei den französischen Teilwahlen zum Senat wurde Präsident Gaston Monnerville mit großer Mehrheit wiedergewählt. Mit einer Mehrheit von vier Stimmen sprach das griechische Parlament der Regierung Stephanos Stephanopoulos das Vertrauen aus. Als Antwort auf arabische Terror-Akte übernahm Großbritannien in Aden die volle Gewalt. Die USA wollen Panama die Souveränität über die Konalzone geben.

In Rom sprach sich der amerikanische Kardinal Francis Spethmann gegen die Wehrdienstverweigerung aus Gewissensgründen aus. In der Diskussion über die Religionsfreiheit nahm das Vatikanische Konzil einen ermutigenden Fortgang. In Rom wurde ein neues Anti-"Stellverlreter"-Stück mit dem Titel "Prozeß gegen den Bischaf" uraufgeführl. Die 15. Berliner Festwochen begannen unter markanter Betonung japanischer Kulturleistungen. In Hamburg starb an einem Krebsleiden der farbige Sänger Lawrence Winters. Papst Paul VI. feierte seinen 68. Geburtstag in einem Zigeunerlager.

Mit einem großen geschäftlichen Erfolg endete die on Novitäten bisher reichste Frankfurter Automobil-Ausstellung. Die Stadt Düsseldorf entschloß sich zur Aufhebung von drei Vierteln aller Zebrastreifen. Beim Training zum großen Preis von Kanada verunglückte der englische Vorjahrs-Automobil-Weltmeister John Surtees lebensgefährlich. Unruhige Haustiere warnten Einwohner der Philippineninsel Luzon schon zwei Stunden vor dem Ausbruch des Vulkans Tool.

Vorbehaltlich eines Sieges über Zypern sicherte sich die Fußballmannschaft der Bundesrepublik mit ihrem 2 : 1-Erfolg gegen Schweden die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in England. In einem Vorort von Kopenhagen wurde das erste fast vollständig aus Plastikmaterial gebaute Einfamilienhaus errichtet. Die amerikanischen Luftfahrt-Stewardessen erwirkten eine Aufhebung des bisherigen Eheverbots. Mit einem "System-Tip" gewann ein Augsburger im Lotto 1,5 Millionen DM.