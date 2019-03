Inhalt Seite 1 — Warten auf bessere Zeiten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Wirtschaftsberichte schweizerischer Gesellschaften sind gegenwärtig äußerst zurückhaltend und oft widersprechend – kein Wunder, da das Konjunkturbild stark differenziert ist. Mit Ausnahme der chemisch-pharmazeutischen und der Uhrenindustrie sowie von Unternehmen, die sonstige Spezialerzeugnisse oder wettbewerbsstarke Qualitätsprodukte herstellen, melden zahlreiche Betriebe einen leichten Beschäftigungsrückgang. An den Geld- und Kapitalmärkten macht sich das Fernhalten ausländischer Anleger in anhaltenden Spannungen zwar spürbar, doch lassen die jüngsten, zu verbesserten Bedingungen (5 Prozent Nominalzins) gut plazierten Anleihe-Emissionen noch erhebliche, investitionsbereite Mittel in Publikumskreisen vermuten.

Über die Auswirkungen der beiden konjunkturdämpfenden Bundesratsbeschlüsse vom Vorjahr gehen die Auffassungen von Finanz und Wirtschaft weit auseinander. Die Arbeitsmarkt- und Kreditwesen-Interventionen haben zweifellos gewisse Konsequenzen nach sich gezogen. Auch der restriktive Baubeschluß ist nicht ohne Folgen geblieben, obwohl die Beruhigung im Immobiliengeschäft eher auf natürliche Marktgegebenheiten zurückzuführen ist. Die öffentlichen Ausgaben, ein Hauptfaktor des lang dauernden Auftriebes, sind dagegen weiter gestiegen. Die Teuerung wurde, zum besonderen Kummer der Hausfrauen, überhaupt nicht aufgehalten. Inzwischen haben die Importe ab- und die Exporte zugenommen, so daß sich die Ertragsbilanz des Landes erfreulich verbesserte. Die Anlageinvestitionen sind leicht zurückgegangen und konzentrieren sich mehr und mehr auf Rationalisierungen. Ungeachtet einiger Schönheitsfehler ist das volkswirtschaftliche Gesamtbild der Schweiz also nach wie vor gut. Möglicherweise etwas geschrumpfte industrielle Zuwachsraten sind kein Unglück. Die weitere Entwicklung hängt weitgehend von dem angekündigten "Anschlußprogramm" der Regierung ab.

Der August, sonst eine Zeit sommerlicher Flaute, war für die Schweizer Effektenmärkte ein seit langem nicht dagewesener "Wonnemonat". Nach seinem Jahrestiefstand von 563 Punkten am 11. Juni stieg der Aktienindex der "Schweizerischen Nationalbank" unter Schwankungen auf 615,7 am 27. August. Die ausgebliebene Fusion von Brown Boveri und Maschinenfabrik Oerlikon sowie die Entwicklungsschwierigkeiten bei Lonza vermochten die Erholung nur vorübergehend aufzuhalten, während die schwere und leidvolle Katastrophe von Mattmark ohne Reaktion auf die Kurse blieb.

Swissair-Aktien, die dank der verbesserten Gewinnsituation zu einem beliebten Spekulationspapier geworden sind und zu Jahresbeginn noch 395 Schweizer Franken (nom.: sfr 350, letzte Dividende: sfr 21 zuzüglich eines Flugbilletts im Werte von sfr 10) notierten, stiegen bis sfr 555, fielen dann aber auf sfr 540 zurück. Zur Zeit ist die allgemeine Tendenz etwas schwächer und unsicher, da positive Anregungen fehlen und der Kapitalbedarf der Wirtschaft zum Herbst wächst. Im Hinblick auf viele, noch unterbewertete Titel empfehlen die Banken jetzt ziemlich übereinstimmend, die Depots an schwachen Tagen mit sorgfältig ausgewählten Papieren zu ergänzen.

Nachdem Bundesrat Schaffner kürzlich im Ständerat (Länderparlament) einen Verzicht auf Verlängerung des Baubeschlusses in Aussicht stellte und Bundesrat Bonvin auch eine Lockerung der Kapitalmarktrestriktionen für möglich erklärte, rechnen Börsenkreise, sofern nicht unvoraussehbare Ereignisse eintreten, in den kommenden Monaten mit besseren Notierungen. Sicher ist das aber noch keinesfalls.

Ausländer können auf Grund der Bundesratsbeschlüsse rein schweizerische Aktien nur erwerben, soweit den Banken Kontingente aus früheren Verkäufen solcher Werte zur Verfügung stehen. Das gilt, soweit es sich um Titel handelt, die in der Bundesrepublik bekannt und favorisiert sind, vornehmlich für Brown, Boveri & Cie., der Muttergesellschaft der Mannheimer BBC (Höchst/Tiefst der 500-Franken-Aktie 1965: sfr 2160/1730, Kurs am 23. 9. 1965: sfr 1910), Elektro Watt, Holdinggesellschaft von Elektrizitätswerken und industriellen Unternehmen, Großaktionär von Lahmeyer & Co., von Deutsche Conti-Gas und Motor-Columbus, bedeutende Elektroholding mit wertvollen in- und ausländischen Beteiligungen.

Für Ausländer völlig frei käuflich sind dagegen die Nestlé-Alimentana-Inhaberaktien. Das Produktionsprogramm des Konzerns ist relativ konjunkturunabhängig. Es umfaßt Kondensmilch, Speiseeis, Schokolade, Milch-, Kaffee-, Tee- und Kakaopulver, Schachtelkäse, Fisch-, Fleisch- und Gemüsekonserven, Maggi-Suppen sowie diätetische Produkte. Die Interessen der Gesellschaft in Kontinentaleuropa, der Sterlingzone und den Vereinigten Staaten sind in der Nestlé Alimentana AG zusammengefaßt, die übrigen in der Unilac Inc., Panama, deren Stammaktien untrennbar mit den Nestle-Aktien verbunden sind. Die gesamte Gruppe verfügt über 208 Fabriken und beschäftigte Ende 1964 fast 84 000 Personen, davon etwa die Hälfte in Europa.