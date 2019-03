Sofort nach der Bundestagswahl geriet der Burgfriede, den Erhard und Brandt in der Passierscheinfrage geschlossen hatten, wieder in Gefahr. Bis zur Mitte dieser Woche hatte Ostberlin in den Verhandlungen über ein neues Abkommen (das alte war am 24. September ausgelaufen) um keinen Deut nachgegeben. Unterhändler Kohl bestand auf der Unterzeichnung des DDR-Entwurfs, und der Berliner Senat ließ deutlich durchblicken, daß er, anders als die Bundesregierung, den Entwurf trotz einiger Schönheitsfehler annehmen möchte, um wenigstens die Passierscheine für Weihnachten und Neujahr zu retten.

Die Bundesregierung, die in dieser Frage federführend ist, hatte den Westberliner Unterhändler Korber instruiert, er solle noch etliche Verbesserungen durchsetzen. Anfang der Woche hieß es jedoch plötzlich in Bonn, die Regierung werde Ostberlin vielleicht doch etwas entgegenkommen, wenn die Passierscheinstelle für Härtefälle in eine dauerhafte Institution umgewandelt werde.

Welche Komplikationen innerdeutsche Ost-West-Abmachungei mit sich bringer können, wurde letzte Woche auch an der Zonengrenze in Bayern demonstriert Entgegen der Vereinbarung über der Wiederaufbau der Autobahnbrücke über die Saale bei Hof hatten DDR-Grenze die Tür im Bauzaun, der auf bayerischen: Hoheitsgebiet liegt, vor innen verriegelt Unter Polizeischutz werde daraufhin der Riegel von einem westdeutscher. Schreiner säuberlich herausgesägt und das Loch mit einem Brett zugenagelt.

Ostberlinprotestierte heftig. Auch die Westseite habe einen Vertragsbruch begangen: Statt eines habe sie mehren Schlüssel einbehalten. Die bayerisch" Grenzpolizei ist inzwischen schlüsselunabhängig geworden: Ihre Beamter können jetzt notfalls van einem Podium aus mit einer Leiter über den Bauzaur klettern.