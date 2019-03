England: Im Ruhestand beginnt das Darben

Von Robert Lucas

In der Praxis ist vieles anders, als der Buchstabe des Gesetzes es glauben macht – selbst wenn es nur Gebote zugunsten des Bürgers enthält. Gemeint sind hier jene Wohltaten, die unter das Stichwort "Soziale Versorgung" fallen. Wie es mit der praktischen Benutzbarkeit solcher Systeme bestellt ist, haben wir bisher an den Beispielen Schwedens, Italiens und Frankreichs gezeigt. In dieser Nummer ist von England die Rede. Die Artikelreihe wird fortgesetzt.

Es gibt Sätze, die blitzartig eine ganze geistige Landschaft beleuchten.

Einen solchen Satz schleuderte mir mein Nachbar entgegen, ein Mann von über 65 Jahren, jeder Zoll der ehemalige Offizier, hilfsbereit, wie es nur ein englischer Nachbar sein kann. Der Satz lautete: "An all dem ist nur dieser verdammte Wohlfahrtstaat schuld!"

Schuld woran? Verblüfft suchte ich im Geiste den Inhalt des vorangegangenen Gesprächs zu rekapitulieren: Die Auflösung des Empire, die britische, Machteinbuße, das Suez-Debakel, die "ewigen Streiks", die Jagd nach materiellen Werten, die langhaarigen Jungen und die behosten Mädchen.

Ich fragte ihn nicht, was der Wohlfahrtstaat damit zu tun habe, denn die Äderchen an seinen Schläfen waren bereits bedrohlich angeschwollen. Und außerdem kannte ich den Gedankengang: Weil der Engländer heute vom Staat von der Wiege bis zum Grabe behütet und verweichlicht wird, hat er den Wagemut, die Abenteuerlust und den Unternehmungsgeist verloren, die seinerzeit Großbritannien zur führenden Nation der Welt gemacht hatten.