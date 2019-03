Eine Aufwärtsentwicklung, die keinen freut: In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Preise in der Bundesrepublik ständig erhöht. Der Index der Lebenshaltungskosten eines Vier-Personen-Arbeitnehmerhaushaltes liegt heute um mehr als ein Viertel über dem von 1955. Trotz aller Kampfansagen der Politiker hat die schleichende Inflation also immer weitere Stücke aus der Mark herausgebissen. Besonders die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte sind ständig gestiegen – nicht zuletzt eine Folge der deutschen Agrarpolitik, die durch garantierte Mindestpreise und hohe Importabgaben jede nennenswerte Preissenkung verhinderte. Die Erzeugerpreise industrieller Produkte dagegen wurden in den vergangenen zehn Jahren wesentlich langsamer erhöht. Der rechte Teil unserer Graphik zeigt allerdings deutlich, daß in diesem Jahr auch die Industriepreise rascher hochgeschnellt sind als in den Vorjahren. Bei der Landwirtschaft war dieser Anstieg diesmal jedoch stark saisonal bedingt und eine Folge der ungünstigen Witterung. Da im August die Agrarpreise leicht zurückgingen, besteht noch Hoffnung, daß das Ergebnis im Jahresdurchschnitt etwas günstiger ausfällt, als es im 1. Halbjahr schien.