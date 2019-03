Wieder Ärger mit Würmern

Das klassische Wurmexperiment, dessen Resultat etwa lautet, Plattwürmer können dadurch leichter dressiert werden, daß sie bereits dressierte Artgenossen verspeisen, ist wieder einmal Gegenstand einer wissenschaftlichen Diskussion gewesen.

Bei der kürzlich veranstalteten Tagung der British Association for the Advancement of Science in Cambridge klagte Dr. Neville P. Morey sein Leid. "Britische Plattwürmer", so erklärte der Psychologe, "sind offenbar im Gegensatz zu amerikanischen beim besten Willen nicht dazu zu bewegen, ihre Mitwürmer zu fressen, selbst wenn sie noch so lecker zubereitet sind. Das beweist zwar, daß sich die feinere Lebensart in unserem Lande bis zu den Kriechtieren durchgesetzt hat, aber ich bin darüber sehr bekümmert, denn ich wollte auf der Basis der amerikanischen Erfahrungen weitere Wurmexperimente durchführen."

Dr. Morey beabsichtigte folgendes Experiment: Wurm Nr. 1 sollte durch Elektroschocks dazu erzogen werden, an den Scheidewegen eines Labyrinths stets in der linken Richtung weiterzukriechen. Nach dieser Dressur sollte das Tier dann an Wurm Nr. 2 verfüttert werden, und diese Mahlzeit müßte nach den amerikanischen Resultaten bewirken, daß er sich in wesentlich kürzerer Zeit als sein verspeister Artgenosse trainieren läßt, dasselbe Kunststück zu erlernen.

Nun wollte aber der englische Psychologe dem zweiten Wurm nach der kannibalistischen Mahlzeit beibringen, sich an den Scheidewegen nach rechts zu wenden. Wäre dies ebenfalls in kürzerer Dressurzeit zu erreichen, dann bewiese dies, daß das Tier mit seinem Futter lediglich Chemikalien zu sich genommen hat, die im Organismus des ersten Wurms durch den Lernvorgang angereichert werden, Stoffe also, die eine höhere Intelligenz bewirken. Hätte es hingegen besonders lange gedauert, Wurm Nr. 2 dazu zu bringen, im Zweifelsfall den rechten Weg einzuschlagen, würde dies bedeuten, daß das Tier mit seiner Nahrung das von seinem Vorgänger bereits Erlernte aufgenommen hat, programmierte Substanzen sozusagen.

Aber leider scheiterte das Experiment an der Abneigung britischer Würmer gegen Kannibalismus, obwohl der Forscher das Futter genau nach – dem Rezept der amerikanischen Experimentatoren zubereitet hatte.

Nun muß man zur Ehre der amerikanischen Würmer sagen, daß auch in den USA die Durchführung des kuriosen Experiments keineswegs immer gelungen ist. An vielen amerikanischen Forschungsinstituten stieß man auf die gleiche Schwierigkeit, die Dr. Morey in Cambridge beklagte. Ja, es gibt nicht wenige Wissenschaftler, die das ursprünglich von James V. McConnell mitgeteilte Versuchsergebnis für eine "Ente" halten.