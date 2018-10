Es gab und gibt immer begabte Leute, die trotzdem anständige Menschen sind.

Erich Kästner

Jewtuschenko auf römischen Straßen

Jewgenij Jewtuschenko, Moskowiter militanter Poet und zugleich furioser Wortartist, ist dabei, die russische Sprache um italienische Vokabeln zu bereichern. Aus seinem anderthalbmonatigen Italien-Aufenthalt dieses Jahres hat er, der sich bisher, was Fremdsprachen betrifft, einseitig auf das Spanische (Fidel Castros) kaprizierte, unter anderen die Vokabel puttana Hure heimgebracht. In seinen „Römischen Rhythmen“, die er jetzt auszugsweise in der Literaturnaja gaseta veröffentlichte, hat er die Vokabel bereits angewandt, natürlich nach echter Jewtuschenko-Art, mit klirrender Sozialkritik: Huren gehen von der prophylaktischen Untersuchung direkt – in die Kirche zum Gebet. Italien habe auf ihn einen gewaltigen Eindruck gemacht, schreibt Jewtuschenko im übrigen. Der Zyklus, an dem er jetzt arbeitet, Prosa und Verse, wird den Titel „Das italienische Italien“ tragen. Eine Pointe verrät uns Jewtuschenko jetzt schon: Das italienische Volk liebt Jewtuschenkos Vaterland.

Anti-,,Stellvertreter“

Papst Pius XII. und seine umstrittene Haltung zu der Judenverfolgung der Nationalsozialisten stehen erneut im Mittelpunkt eines Theaterstückes: Im Satiri-Theater zu Rom wurde der „Prozeß gegen den Bischof“ uraufgeführt. Der Autor Pierluigi la Terza, ein ehemaliger Diplomat, vertritt darin die deutlich gegen Hochhuth gerichtete Ansicht, daß der Papst mit einer Exkommunikation Hitlers und der führenden Nationalsozialisten das Los der verfolgten Juden und die Situation der Kirche nur noch verschlimmert hätte. Nun wird also in Italien die Antwort auf einen Vorwurf dort zu sehen sein, wo der Vorwurf selbst nicht gezeigt werden durfte.

Lawrence Winters

Er begann seine Laufbahn in New York und eroberte sich mit Mississippi-Liedern, Spirituals und Opernrollen schnell ein breites Publikum. 1950 kam er nach Deutschland, seit 1952 gehörte er dem Ensemble der Hamburgischen Staatsoper an. Zu seinen schauspielerischen und musikalischen Glanzrollen zählten der Jago in „Othello“ und Graf von Lima im „Troubadour“. Bei seinem letzten großen Opernauftritt zu Beginn dieses Jahres in Hamburg sang er noch vier Partien in „Hoffmanns Erzählungen“. Krankheit zwang ihn, sich zurückzuziehen, den Auftrag Rolf Liebermanns, ein Porgy-und-Bess-Ensemble zusammenzustellen, konnte er nicht mehr ausführen. Der berühmte und erfolgreiche amerikanische Negerbariton Lawrence Winters aus Südkarolina starb am 24. September in Hamburg.