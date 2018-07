Defizit der EWG schrumpft

Das Außenhandelsdefizit der EWG hat sich im ersten Halbjahr 1965 gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Milliarden auf 823 Millionen Dollar vermindert. Die Einfuhren stiegen nur noch um 2 Prozent auf 13,9 Milliarden Dollar, während sich die Ausfuhren um 12 Prozent auf 13 Milliarden Dollar erhöhten. Die Bundesrepublik war dabei das einzige Land, das im Handel mit der übrigen Welt einen Ausfuhrüberschuß erzielte. Der Binnenhandel der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft nahm um 10 Prozent zu und erreichte 9,8 Milliarden Dollar.

Planungsarbeiten eingestellt

Der französische Fünfjahresplan für 1966 bis 1970 kann gegenwärtig nicht weiterberaten werden. Auf Empfehlungen der Plankommission führt der Wirtschafts- und Sozialrat seine Arbeit vorläufig nicht weiter. Er will erst die Entwicklung der EWG-Krise abwarten, da der Plan auf der Annahme aufgebaut ist, daß der Gemeinsame Markt sich wie vorgesehen weiterentwickelt. Alle Vorausschätzungen wären falsch, wenn die gegenwärtige Blockierung der EWG fortgeführt wird. Besonders der Zusammenbruch der gemeinsamen Agrarpolitik würde eine völlige Revision des Planes erfordern.

Millionengeschäft mit Sentimentalität

Etwa 100 Millionen Mark geben die Deutschen jährlich für Romanheftchen aus. Jede Woche werden etwa 5 Millionen dieser Liebes- und Kriminalgeschichten auf dem Markt angeboten. Zusammen mit den in größerem Abstand erscheinenden Heften ergibt dies eine Jahresauflage von mehr als 270 Millionen Stück. Die Hälfte der Druckauflage geht allerdings unverkauft an die Verlage zurück. Als Sammelbände werden sie dann in Warenhäusern und im deutschsprachigen Ausland abgesetzt.

Gewerkschaftsenquête gefordert