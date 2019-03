Daß die Kohlen bei der Bundesbahn schon lange nicht mehr stimmen, weiß man, aber wie prekär die Finanzlage des "größten Unternehmens der Welt" – wie der Bundesbahnvorstand in früheren Jahren oft voller Stolz sagte – tatsächlich ist, das zeigt sich jetzt daran, daß die Bundesbahn seit einiger Zeit ihren Kohlenlieferanten Wechsel in Zahlung gibt. Und bei ihrer Hausbank steht sie mit einer bedenklich hohen Summe in der Kreide. Darüber hinaus haben ihre Finanzleute eine rege Phantasie entwickelt, um Geld heranzuschaffen, wobei die Zweckentfremdung von Kommunalobligationen noch einigermaßen hingehen mag.

Auch der Bundesfinanzminister hat immer wieder viel tiefer in die Tasche greifen müssen, als ihm lieb war. An Stelle der im Haushalt vorgesehenen Hilfen in Höhe von rund 1,3 Milliarden Mark hat er inzwischen schon fast zwei Milliarden in das Defizitunternehmen stecken müssen. Pessimisten meinen, daß er bis zum Jahresende noch eine erkleckliche Summe werde dazulegen müssen. Unter den vielen dringlichen Aufgaben, die auf die neue Regierung und den neuen Bundestag warten, steht die Deckung des Bundesbahndefizits daher in der ersten Reihe. Die Bundesfinanzen können nicht in Ordnung gebracht werden, wenn es nicht gelingt, die roten Zahlen aus der Bundesbahnrechnung verschwinden zu lassen.

Das aber wird gewiß nicht ohne recht unpopuläre Eingriffe möglich sein. Professor Schiller steht mit seiner Ansicht nicht allein, daß die Sanierung der Bundesbahn von einer parlamentarischen Mehrheit verantwortet werden muß, deren Rücken breiter ist als der der bisherigen Koalition. ehk