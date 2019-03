Inhalt Seite 1 — Attrappen werben für Deutschland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Attrappen und ein paar unverkäufliche Brotröster und Elektrorasierer versuchen jetzt, der deutschen Industrie den Weg zu einem lange vernachlässigten Markt zu bahnen: der Tschechoslowakei.

Seit Mitte August werben in Prag leere Zigaretten-, Kaffee-, Waschpulver- und Arzneipackungen, Spraydosenmuster für Haarfestiger, Versandkartons mit Styropoleinsätzen für Pilsener Bier und stoßempfindliche elektrotechnische Erzeugnisse und Hunderte weiterer Verpackungen aller Art für die Leistungsfähigkeit und Vielfalt der deutschen Konsumgüterindustrie. Diese bunten Umhüllungen, die unseren Hausfrauen oft schon wieder lästig sind, weil sie die Abfalleimer überquellen lassen, erregen in der CSSR Bewunderung. Denn sie künden von begehrten westlichen Erzeugnissen.

Diese Werbung mit Attrappen wendet sich vor allem an den kleinen Kreis der Manager der Narodni Podnik, wie die staatlichen Betriebe in der Tschechoslowakei heißen. Sie und ihre Mitarbeiter sollen an Beispielen aus Deutschland das "Wie" moderner Verpackungstechnik und der damit Hand in Hand gehenden Markenartikelwerbung kennenlernen. Zugleich sollen diese Wirtschaftsfunktionäre aber Mittler zwischen der deutschen Industrie und einem Markt von 14 Millionen kaufkräftigen und konsumfreudigen Einwohnern sein, der früher ein traditionelles deutsches Absatzgebiet war.

Die Ausstellung auf dem Freigelände des Technischen Nationalmuseums auf dem Letna-Hügel nennt sich schlicht Obalová technika (Verpackungstechnik). Die Herkunft der gezeigten Gegenstände kennzeichnen über dem Eingang die drei ebenso schlichten Buchstaben "NSR" (Neměcka Spolkova Republika = Deutsche Bundesrepublik). Daneben gibt es nicht einmal eine winzige schwarz-rot-goldene Fahne.

Dafür kam die Schau – und das scheint angesichts der seit langem stockenden deutschtschechischen Verhandlungen über die gegenseitige Errichtung von Handelsmissionen, wie sie mit Polen, Ungarn, Rumänien und Bulgarien vereinbart wurden, weitaus bedeutungsvoller – auf ausdrücklichen Wunsch Prags zustande. Die Tschechen stellten dazu einen Pavillon von der Größe eines mittleren Fertighauses zur Verfügung, gestatteten der deutschen Industrie also, sich sozusagen auf eigenem – wenn auch gemietetem – Grund und Boden darzustellen. Aussteller ist eine Werbeagentur aus Frankfurt am Main, die Cowerbung GmbH, seit Jahren Partner fast aller Ostblock-Außenhandelsfirmen.

Das Zustandekommen der Ausstellung gibt den Vermutungen neue Nahrung, daß sich die tschechische Wirtschaft aus der einseitigen Ostorientierung der letzten Jahre zu lösen suche und dabei nicht vergißt, daß die Bundesrepublik ihr nächster westlicher Partner ist.

Die Werbeleute aus Frankfurt – sie sind quasi Vertreter der gesamten deutschen Industrie – wissen andererseits, daß der deutsch-tschechische Handel nur langsam wachsen kann, daß die Tschechen sich hauptsächlich informieren wollen, wie sie ihre eigenen Exporterzeugnisse attraktiver machen können. "Wir müssen ja erst einmal einen Daumen in den Markt hier kriegen", wird erklärt, wenn man nach dem Sinn der Schau fragt. Daher ist die Cowerbung schon zufrieden, wenn sie für ihre Kunden kleine Aufträge für Exportverpackungen buchen oder die Tschechen bei der Herstellung eigener Pack- und Werbemittel beraten kann.