Von Marianne Kesting

Die immer noch grassierende Legende vom müßiggängerischen Snob Marcel Proust, der plötzlich, mit vierunddreißig Jahren, ein großes Werk begann, wird in diesem Bücherherbst wohl endgültig dahinsterben. Es erschien Prousts erster größerer Roman, an dem er in den Jahren 1896 bis 1904 arbeitete –

Marcel Proust: "Jean Sauteuil", aus dem Französischen von Eva Rechel-Mertens; Suhrkamp Verlag, Frankfurt; 2 Bände, 531 und 447 S., 48,– DM.

Das Fragment wurde durch Bernhard de Fallois im Nachlaß Prousts entdeckt und 1952 in Frankreich unter seinem jetzigen Titel veröffentlicht. Natürlich handelt es sich nicht um einen geschlossenen Roman, sondern um eine im wesentlichen ungeformte Zusammenstellung von "Erinnerungen" des jungen Proust, die er soweit verwarf, daß er sie zum Teil zerriß, und soweit dennoch für bedeutsam hielt, daß er die zerrissenen Blätter in einer Kassette aufbewahrte.

Wenn der Suhrkamp Verlag das Fragment für wichtig genug hält, es der Ausgabe der "Suche nach der verlorenen Zeit" in gleicher Ausstattung anzugliedern, so hat das seinen guten Grund: "Jean Sauteuil" ist zwar mit allen Unzulänglichkeiten eines nicht durchgearbeiteten Werkes behaftet, aber doch ein sehr bedeutendes Fragment.

Man hat dieses Buch, obgleich es sich vorwiegend Ereignissen aus Prousts Leben widmet, die nicht in der "Recherche" erscheinen, immer als eine Vorarbeit zum späteren Werk betrachtet. Und dies mit vollem Recht. Aber alles bei Proust – auch sein zuvor publizierter kleiner Roman "Tage der Freuden", seine Essays und Kunstbetrachtungen – ist in gewissem Sinne Vorarbeit zur "Recherche", ja, es ließe sich die Meinung vertreten, daß sogar sein Snobismus, sein Flanieren in Pariser Adelskreisen "Vorarbeit" war.

Proust – und das muß als ein biographisches Faktum gelten – hat sich schon in früher Jugend mit dem Gedanken getragen, Schriftsteller zu werden; es scheint, daß vornehmlich der große Widerstand seiner Eltern ihn, der sich in staatlichen Anstellungen nicht wohl fühlte, in die Salons getrieben hat, in denen er aber zugleich hoffte, "Material" zu seinem Werk zu sammeln.