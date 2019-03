Man nehme Gas von der Sonne und lasse es abkühlen. Dann bilden sich von selbst die organischen Substanzen, aus denen allmählich das Leben auf der Erde entstanden ist."

Dieses hypothetische Rezept gibt Professor Edward Anders. Es basiert auf einer Entdeckung, die er gemeinsam mit den Professoren Martin H. Stauder und Ryoichi Hayatsu an Meteoriten machte. Aus ihr kann man den Schluß ziehen, daß sich die komplizierten Kohlenstoffverbindungen, die zur Entwicklung lebender Organismen notwendig waren, bereits bei der Geburt unseres Sonnensystems auf einfache Weise gebildet haben.

Als sie an der Universität von Chikago in kohlenstoffhaltigen Chondriten etwa 30 verschiedene organische Verbindungen identifiziert hatten, bemerkten die drei Physiker, daß die Mengen dieser Substanzen in jenen Meteoriten im gleichen Verhältnis vorkamen, wie es nach theoretischen Berechnungen dem chemischen Gleichgewicht entsprechen würde, das sich spontan ergäbe, wenn man Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff in geeigneten Proportionen bei einer Temperatur von 300 Grad Celsius miteinander vermischte. Just diese Bedingungen aber haben wahrscheinlich in dem kosmischen Staub geherrscht, aus dem sich vor viereinhalb Milliarden Jahren unser Sonnensystem formte. Danach müßten auch auf den anderen Planeten die Stoffe vorhanden sein, aus denen bei geeigneten atmosphärischen Verhältnissen organisches Leben entstehen könnte. Und danach hätten sich die kohlenstoffhaltigen Meteorite zusammen mit den Planeten im gleichen kosmischen Prozeß gebildet. ow