Niemand ist heute davor sicher, daß ihn die Psychologen aufs Korn nehmen. Er muß damit rechnen, daß man sein Verhalten registriert, in statistischen Zahlen niederlegt und daraus Schlüsse zieht. So ist es neuerdings den Sportreportern des Rundfunks geschehen. Im Psychologischen Institut der Universität Bonn wählte man sieben Reportagen von Fußball-Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft als "Material", um festzustellen, ob wohl der "deutsche Nationalismus" dabei "hohe Wogen" schlüge. Zur allgemeinen Überraschung tat er das nicht, er war überhaupt nicht anwesend gewesen. Die Reporter bestanden ihre unfreiwillige Prüfung glänzend. (Vielleicht mißfällt dieses "negative" Ergebnis manchem?)

Anlaß zu der Studie war die Beobachtung, daß Sprecher und Hörer von Sportreportagen – so drücken es die Psychologen in ihrer Fachsprache aus – "häufig stark emotional engagiert" sind. Auf jedem Fußballplatz weiß man, daß sich die heimischen Zuschauer stark mit "ihrer" Mannschaft identifizieren. Tun das bei Spielen der Nationalmannschaft auch die Reporter? Leidet darunter nicht in "affektiv getönten Situationen" die Objektivität der Berichterstattung? Die Sprecher am Mikrophon stehen unter dem Druck, gerade in solchen Situationen sehr schnell möglichst viele Informationen zu übermitteln. Es müßte unter solcher Belastung doch wohl auch dem routiniertesten unter ihnen schwerfallen, distanziert und sachlich zu sprechen.

Man zählte im Bonner Institut also zunächst einmal die Eigenschaftswörter und Adverben der sieben Reportagen. Es waren 889, darunter 228 verschiedene. Dann ließ man diese Liste von 44 Studenten prüfen, ob die einzelnen Wörter erstens im Rahmen einer Sportreportage und zweitens im alltäglichen Sprachgebrauch als überwiegend positiv, negativ oder neutral anzusehen seien. 41 der 228 Eigenschaftswörter erhielten im Sport und im Alltag voneinander abweichende Bewertung zugesprochen. Das heißt: Viele Eigenschaften werden im Sport positiv bevertet, in der Alltagssprache aber negativ. Ein paar Beispiele: Wer auf dem Fußballfeld als "ausgekochter" Verteidiger, als "explosiver" Stürmer, als "kompromißloser" oder "raffinierter" Stopper bezeichnet wird, darf das als Lob und Anerkennung verbuchen. Im täglichen Leben jedoch gelten solche Eigenschaften nicht gerade als Vorzug. Ähnlich steht es mit Bezeichnungen wie: gefährlich, gewagt, hart, kaltblütig, listig. Sich über diese Besonderheiten der Sportsprache klar zu werden, ist gewiß reizvoll – was man aber in Bonn zu finden hoffte, fand man nicht: Es ließ sich nicht nachweisen, daß die positiv bewerteten Wörter vor allem der deutschen Mannschaft, die negativen aber der schwedischen, der französischen oder der brasilianischen zugeteilt wurden, daß also beispielsweise grundsätzlich oder auch nur häufiger das Foul eines jugoslawischen Fußballers negativ als "unfaires Spiel", das eines deutschen Fußballers dagegen wesentlich positiver als "hartes Spiel" bezeichnet wurde. Es ließ sich nicht einmal feststellen, daß die Aktionen der eigenen Mannschaft ausführlicher und differenzierter geschildert wurden als die der ausländischen Mannschaften. Und es bestand schließlich kein Zusammenhang zwischen der Wertung der "gegnerischen" Nationalmannschaften und dem Grad der allgemeinen Beliebtheit dieser Länder und ihrer Mannschaften.

Etwas fand man schließlich doch. Die Reporter bezeichneten die deutschen Fußballer vorzugsweise als die "deutsche Mannschaft", die ausländischen Nationalmannschaften hingegen als "die Türken", "die Marokkaner", "die Algerier", und die 43 Studenten, die man nach ihrer Ansicht fragte, meinten, die Bezeichnung "die Polen" klinge nach deutschem Sprachgebrauch denn doch unfreundlicher als der Ausdruck "die polnische Mannschaft", er verrate eine größere Distanzierung. Viel ist das nicht angesichts des Untersuchungsaufwandes. Auch der Psychologe Hans Dieter Schmidt, in dessen Händen die Untersuchung lag, nennt diesen Unterschied banal, er setzt aber hinzu, er erhalte doch seine Bedeutung aus der Perspektive einer politischen Psychologie des Sports. Es sei ja bekannt, welche völkerverbindende Rolle internationalen Sportkämpfen zugesprochen werde. Er zitiert dazu das Wort des sowjetischen Schriftstellers Jewtuschenko: "Politische Objektivität müssen wir bei den Fußballspielern lernen" und erinnert daran, wie ein bundesdeutscher Reporter, um Ausdrücke wie "ostdeutsche" und "westdeutsche" Mannschaft und die "Mannschaften der beiden deutschen Staaten" sorgfältig zu vermeiden, geradezu Zungenkunststücke ausgeführt habe, wie "Der Sturm der Olympiaauswahlmannschaft West bedrängt die Verteidigung der Olympiaauswahlmannschaft Ost".

Schmidt nennt seine in der "Psychologischen Rundschau" veröffentlichte Arbeit einen "Versuch" und empfiehlt, eine größere Anzahl von Sportreportagen zu analysieren, unter Umständen auch bei Weltmeisterschaften, wo eine stärkere Betonung nationaler Tendenzen erwartet werden, könne. Dabei sollten auch Sendungen ausländischer Rundfunkanstalten vergleichend beschrieben werden. Für aufschlußreich hält er ferner einen Vergleich von Sportreportagen und Kriegswochenschauen. ("Die deutsche Angriffsmaschine rollt".)

Gerhard Weise