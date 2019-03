Praktiken des amerikanischen Kapitalismus aus dem vorigen Jahrhundert nannte ein empörter Aktionär auf der Hauptversammlung der Gelsenkirchener Bergwerks AG (GBAG) das Verhalten der Mobil Oil und deren amerikanischer Muttergesellschaft, der Socony Mobil Oil, gegenüber seiner Gesellschaft. Die Aktionäre befürchteten, daß der amerikanische Konzern versuche, durch einen Knebelvertrag das deutsche Unternehmen in den Knie zu zwingen, um es dann ganz unter seine Kontrolle zu bringen. Schon lange jedenfalls bemüht sich die GBAG verzweifelt, von ihrem 1951 geschlossenen Vertrag mit der Socony Mobil Oil freizukommen. Damals brachte der Vertrag ihr den Stopp der Demontage und die Produktionserlaubnis; heute, zwingt er sie, von der Socony Rohöl zu Preisen zu beziehen, die erheblich über den Weltmarktpreisen liegen und das Unternehmen in schwere Bedrängnis bringen.

Solche Erfahrungen haben dazu geführt, daß auch in der Bundesrepublik manchmal Mißtrauen gegenüber ausländischen Kapitalbeteiligungen wach wird. In anderen Ländern begegnet man dem Auslandskapital sogar oft mit offener Feindschaft. In den südamerikanischen Ländern lassen sich durch Anklagen gegen den Yankee-Imperialismus jederzeit die Leidenschaften anfachen. Selbst die liberale Schweiz hat sich durch die Schaffung von Mehrstimmrechtsaktien, die nur von Inländern erworben werden können, abgesichert. Die französische Abneigung gegen ein zu starkes Engagement der Ausländer führte kürzlich sogar dazu, daß einem Unternehmen der Textilindustrie von der Regierung die Sanierung durch eine amerikanische Kapitalspritze verweigert wurde. Man nahm lieber den Konkurs hin.

Auch in Deutschland wird die Gefahr einer Überfremdung nicht zum erstenmal beschworen. "Wir beobachten von Europa her ein immer stärkeres Anwachsen von US-Gesellschaften im europäischen Raum. Ich bin ein Vorkämpfer dafür, daß dies nicht geschieht." So ließ sich schon vor Jahren der 1961 gestorbene Vorsitzende der Farbenfabriken Bayer, Ulrich Haberland, vor den aufhorchenden Teilnehmern der Hauptversammlung seiner Gesellschaft vernehmen.

Alarmrufe hatten sich vor allem während der Inflation der zwanziger Jahre erhoben, als Ausländer deutsche Beteiligungen für ein Taschengeld erwerben konnten. Damals wurde als Schutzmaßnahmen die Mehrstimmrechtsaktie eingeführt. Nationale Stimmen ließen sich 1929 ebenfalls beim Verkauf der Aktienmehrheit der Opelwerke an General Motors vernehmen: Man beschwor die Gefahr, daß Schlüsselindustrien von Ausländern beherrscht würden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Lust der Ausländer, sich auf deutschem Boden wirtschaftlich zu betätigen, zunächst sehr gering. Außerdem war es ihnen bis 1950 durch das Besatzungsregime weitgehend verboten. Aber auch 1957 arbeiteten beispielsweise erst 350 amerikanische Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen in der Bundesrepublik. Dies änderte sich allerdings rasch, als durch das schnelle wirtschaftliche Wachstum und die Gründung der EWG das Interesse der Ausländer wach wurde. Heute sind allein 1100 amerikanische Unternehmen in der Bundesrepublik tätig, von denen 400 eine eigene Produktionstätigkeit ausüben.

Die Auslandsinvestitionen waren in der Bundesrepublik in den ersten Aufbaujahren durchaus erwünscht. Politisch erhoffte man sich eine stärkere Verklammerung mit dem Westen, und wirtschaftlich war der Kapitalzustrom sehr willkommen. Außerdem erhielt die durch den Krieg zurückgeworfene deutsche Industrie eine Fülle technischer Informationen, die ihr den Wiederanschluß an den Weltmarkt sehr erleichterten. Die Fürsprache alliierter Partner erwies sich zudem in den ersten Nachkriegsjahren oft als sehr nützlich bei den Bemühungen um die Einstellung der Demontage und Aufhebung von Produktionsbeschränkungen.

Inzwischen sieht man aber in manchen Wirtschaftskreisen nicht mehr allein die Vorteile, die mit einem starken Zustrom von Auslandskapital verbunden sind. Und in jüngster Zeit beginnt man hier und da sogar aufzumucken, und zwar nicht mehr nur hinter der hohlen Hand.