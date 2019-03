Politische Flüchtlinge sind unbeliebt – Ihre Tätigkeit beschränkt sich nicht auf Heimatkunde

Von Thilo von Uslar

München

Der Fremdling, den Witterung oder politische Wirren an die Küsten des vorklassischen Hellas verschlug, mußte auf der Hut sein, nicht kurzerhand und völlig legal totgeschlagen zu werden. Nur der "Gastfreund" vermochte den "Barbaros", den Fremden aus dem vogelfreien Zustand zu retten.

Ausländer, die in der Bundesrepublik um Asyl bitten, etwa als politisch Verfolgte, sehen sich einer weit weniger simplen Rechtslage gegenübergestellt. Ihr Schicksal regelt sich aus einem Paßgesetz von 1952, einer Paßverordnung von 1964, einer Ausländerpolizeiverordnung aus dem Jahre 1938, einem Gesetz über die Rechtsstellung heimatloser Ausländer von 1951, einer Asylverordnung von 1953 und einem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, der Genfer Konvention von 1951. Der Schutzsuchende von heute braucht also mehr als nur einen Gastfreund – er braucht einen guten Anwalt.

Besonders dringend braucht er ihn, wenn ihn ein ignorantes Schicksal nach München verschlägt. München ist die Stadt mit den prozentual meisten Ausländern in Deutschland. Mindestens jeder zehnte Münchner ist Ausländer. Die Bayern-Metropole von über siebzig Nationen. Während der österreichische Emigrationsadel sich darauf beschränkt, den Ton in der Gesellschaft anzugeben, haben sich die antikommunistischen Exilgruppen aus den osteuropäischen Ländern – soweit ihr Tatendurst sich nicht im Maklergewerbe erschöpft – auf politische Aktivitäten konzentriert. Daß sich ihre Tätigkeit nicht auf heimatkundliche Vorträge beschränkt, darauf deuten gelegentliche Attentate hin, bei denen auch unbeteiligte einheimische Passanten in Mitleidenschaft gezogen werden. Bei einem Sprengstoffanschlag gegen den slowakischen Politiker Cernak in einem Münchner Postamt kamen zwei deutsche Besucher des Amtes ums Leben.

Zuständig für Ausländer, die sich auf solche oder andere Weise nicht ordentlich betragen, ist das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt München. Der Chef dieser Behörde, Dr. Günther Mayer, machte dem Gesetzgeber den Vorschlag, "Ausländern politische Betätigung auf deutschem Boden zu verbieten. Sie sollen ihre Fehden in ihrer Heimat austragen".