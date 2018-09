Inhalt Seite 1 — Beamtin für einen halben Tag Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Bergner

Wie nie zuvor können die weiblichen Mitglieder des neuen Bundestags künftig überstimmt werden: nur 36 der 518 Abgeordneten aus den Bundesländern und Westberlin sind Frauen. Ein Dutzend Damen weniger als von 1961 bis 1965 sitzen jetzt im Parlament, und es fehlen so aktive Volksvertreterinnen wie Dr. Hedi Flitz (FDP) aus Wilhelmshaven, die sich vor allem weiblicher Aufgaben in der Gesetzgebung angenommen hatte, und ihre bisherige Fraktionskollegin Dr. Hedda Heuser-Demme. Beide haben freilich noch die Chance, über die Landesliste in den Bundestag zurückzukehren, wenn FDP-Abgeordnete aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderen Gründen ausscheiden sollten. Die kleinere Zahl von Frauen im neuen Parlament – neunzehn gehören der SPD, fünfzehn der CDU/CSU und zwei der FDP an – wird sich besonders bei der Besetzung der 28 Fachausschüsse bemerkbar machen: in ihnen werden weibliche Abgeordnete nur noch spärlich vertreten sein. Dem für alle Beamten- und Besoldungsfragen zuständigen Ausschuß für Inneres zum Beispiel (27 Mitglieder) gehörten schon bisher nur zwei Frauen an; künftig wird es vielleicht nur noch eine sein. Es wird sich nun zeigen, ob die Männer-Mehrheit sich trotzdem energisch so wichtiger und dringender Aufgaben annehmen kann, wie sie etwa die zu spärliche Besetzung von Beamtenposten in Ministerien und die Frage der Teilzeit-Beschäftigung von Beamtinnen und Richterinnen darstellt.

Gegen Ende der vorigen Legislaturperiode hatte die FDP-Abgeordnete Liselotte Funcke ermittelt, daß auf je hundert Sachreferenten in den zwanzig Bundesministerien nur vier Frauen kommen. Beamtinnen des höheren Dienstes gibt es in Bonn fast gar nicht. Nur in sechs der 22 höchsten Behörden (Bundeskanzleramt und Bundespräsidialamt sind hinzugerechnet) sitzen weibliche Ministerialräte, neun an der Zahl. Im Familienministerium nehmen außerdem zwei Damen den Geschäfts- und Verantwortungsbereich von Ministerialräten wahr.

Ausgerechnet im Arbeits-und Sozialministerium aber liegt die Zahl der Frauen unter dem kargen Bonner Durchschnitt von vier Prozent, desgleichen im Justiz-, Verkehrs-, Finanz-, Verteidigungs- und Schatzministerium sowie im Kanzleramt. Ganz ohne Frauen kommt das Bundesratsministerium aus. Die FDP-Abgeordnete meint, daß „manche Einseitigkeiten, Spannungen und Fehlentscheidungen“ vermieden werden könnten, wenn bestimmte Fragen von Männern und Frauen gemeinsam bearbeitet würden.

Die geringe Anzahl weiblicher Beamtenstellen läßt sich freilich nicht zuerst mit einer Aversion der männlichen Bürokratie gegen das weibliche Geschlecht erklären, wiewohl es Beamtinnen bei Anerkennung, Kollegialität und Aufstieg meist schwerer haben als weibliche Führungskräfte in der Industrie. Eine wichtige Rolle spielen die Hemmnisse, die einer Teilzeitbeschäftigung der Frauen entgegenstehen und die offenbar nur sehr schwer abzubauen sind.

Frau Funcke, die sich dieses Problems wieder resolut annehmen will, vertritt die Ansicht, daß „unsere Wirtschaft, unser Schulwesen und unsere sozialen Einrichtungen ohne die Mitarbei: auch der verheirateten Frau nicht mehr auskommen können“. Viele verheiratete Frauen, die in Beamtenstellungen waren, würden gern halbtags wieder arbeiten. Und immer mehr verheiratete Beamtinnen geben ihren Beruf auf, weil sie sich nicht den ganzen Tag von Familien- und Haushaltspflichten freimachen können.

Das durchschnittliche Heiratsalter der Frauen in der Bundesrepublik ist auf 23 Jahre gesunken, die Schul- und Ausbildungszeit nimm zu, die Zahl der unverheirateten Frauen wird – nach der Statistik – immer geringer. Liselotte Funcke fragte: „Soll die zum Teil teure und langjährige Ausbildung mit all der Mühe von Schülerinnen, Lehrlingen und ihren Ausbildern nur für zwei Berufsjahre wirksam sein?“ Die Frage könnte nur dann verneint werden, wenn die Teilzeitbeschäftigung in großem Umfang ermöglicht würde.