Schweiz: Kurgast in den Westalpen

Von Alex Natan

Die Heilbäder und Kurorte in der Bundesrepublik sind unzufrieden. Auch viele ihrer Gäste äußern sich zurückhaltend. Manche wandern ins Ausland ab, viele auch in die Kurorte des Ostblocks. 1964 verbuchte allein die Tschechoslowakei mit der weltberühmten Bäderecke mehr als 200 000 bundesdeutsche Übernachtungen. Eines der beliebtesten Reiseziele des anspruchsvollen Kurgastes ist immer noch die Schweiz. Wir bringen hier eine Schilderung aus einem Schweizer Heilbad. In der nächsten Ausgabe folgen deutsche Erfahrungen, die auf dem Bädertag in Westerland zur Sprache kamen.

Ich war zwar nicht ernstlich krank; immerhin war doch allerhand Flurschaden vorhanden, der sich einzustellen pflegt, wenn sich der Mensch höchst unwillig der Schwelle des Greisenalters nähert. Die Ärzte waren sich in englischer, deutscher, französischer und rätoromanischer Sprache einig, daß mir etwas fehlte, was ich laienhafterweise die Gesundheit nannte, sie aber nur in Fachausdrücken zu umschreiben wagten, die sich trotzdem zu widersprechen schienen. Aber warum sollte ich mir als Inhaber einer selbständigen Tagesschriftstellerei die Sorgen staatlich versorgter Badeärzte machen? Meine Freundin Fritzi, die als Österreicherin noch weiblicher als alle anderen Frauen sein möchte und darum einem völlig männlichen Beruf nachgeht, diagnosierte die Malaise viel prägnanter: "Schreiben Sie keine Leserbriefe, polemisieren Sie nicht in deutschen Zeitungen, stellen Sie sich mit aller Einbildung vor, Franz Josef habe sich in ein Trappistenkloster in der Wüste Atacama zurückgezogen, und gönnen Sie endlich einmal Ihrer Schreibmaschine Ferien."

Um den Leib erneuern zu lassen, hatte ich mich in einem Schweizer Etablissement eingemietet, dem unter gleichem Dach auch mannigfaltige Gesundheitsanlagen einer ärztlich kontrollierten Klinik angegliedert waren. Meine Base Althea fand diese Idee wahnwitzig: "Ja, weißt denn du denn nicht, daß alle Schweizer Ärzte mit der Schweizer pharmazeutischen Industrie unter einer Decke stecken? Soviel Geld hast du gar nicht!" Aber ich ließ mich nicht beirren.

Geschichten unter Dämpfen