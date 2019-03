Von Heinz Josef Herbort

Frédéric Chopin. Heinrich Heine als der Freund gesteht: "Bei ihm vergesse ich ganz die Meisterschaft des Klavierspiels und versinke in die süßen Abgründe seiner Musik, in die schmerzliche Lieblichkeit seiner ebenso tiefen wie zarten Schöpfungen." Und George Sand, liebende Frau, Mutter und Schwester ihm zugleich, beschreibt ihn in ihrem Schlüsselroman "Lucrezia Floriani" als einen "schönen Engel mit dem Gesicht einer edlen, traurigen Frau".

Sich in die süßen Abgründe und die schmerzliche Lieblichkeit zu versenken, einen schönen Engel auch zu suchen, stiegen fünfundzwanzig Journalisten aus neun Ländern in eine Caravelle, starteten bei fünfzehn Grad und grau verhangenem Himmel, landeten bei fünfunddreißig Grad unter strahlendster Sonne auf Mallorca und ließen sich für einhundert Peseten nach Valldemosa zum ehemaligen Kloster der Kartäuser hochfahren, wo Frédéric Chopin den Winter 1838/39 neben der Sand bei den "Präludien" verbrachte, mehr leidend als lebend.

Bei beginnender Abenddämmerung saß dann das doppelte Dutzend auf einer lauschigen kleinen Gartenterrasse unter rankendem Zitronenstrauchwerk, zwischen Rosen und Jasmin, blickte über eine palmen-, zedern- und olivenbestandene Talsenke von wilder Schönheit, flirrende Lichter im Hintergrund, die Stadt Palma, weiter entfernt noch das Meer, mondüberglänzt. Süße Abgründe.

Drinnen hinter der schmalen Tür drei enge, ineinander übergehende Räume, weiß getüncht, Steinplatten auf dem Boden, Glasvitrinen, Bilder – und ein Klavier, ein kleines, braunes Pleyel, mit geschwungenen Stützen unter der Klaviatur, ein Sträußchen Rosen liegt auf den Tasten: das Klavier der vierundzwanzig Präludien.

In glasverdeckter Nische eine Hand aus weißem Gips; ein schmales Gelenk, feingliedrige, schlanke Finger; eine schöne Hand. Frederic Chopins Hand, von der sein Schüler Georges Mathias sagte, sie habe "den Knochenbau eines Soldaten unter der Muskulatur einer Frau". Etwas weiter eine blonde Haarlocke, Chopin schenkte sie seiner George Sand; daneben eine Totenmaske. Im Nebenraum Glasvitrinen mit kleinen Puppen. Die gehörten einmal George Sand, sie selbst ist in ihnen dargestellt; die kleinen Damen tragen aparte Kleider aus Brokatseide, die von den Kleidern der Sand genommen wurde.

Und dann die Bilder: Alles ist vertreten, was in der Klavierwelt gut und teuer ist, Horszowski, de Falla, Cortot, Copeland, Uninsky, Rubinstein, Cherkassky, Querol, Tordesillas, Olsson, Datyner, Nin. Sie alle gaben dem genius loci die Ehre des Spiels und der Museumsverwalterin Felicitas Keller ihr Autogramm.