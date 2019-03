Inhalt Seite 1 — Bemooste Häupter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Juli dieses Jahres ging durch die deutschen Zeitungen die Nachricht, daß die Westdeutsche Rektorenkonferenz beschlossen habe, den deutschen Hochschulen eine Begrenzung der Studiendauer zu empfehlen; verschiedene Kommentare versuchten, Nutzen oder Unsinn der Empfehlung zu beweisen; dann wurde es ruhig.

Inzwischen ist ein Vierteljahr vergangen; man möchte eigentlich wissen, was aus der ganzen Angelegenheit geworden ist. Auf eine Anfrage antworteten elf von neunzehn Universitäten.

Seit einiger Zeit bekannt waren die Reaktionen der Universitäten Hamburg und Erlangen: In Hamburg hatte der Rektor, unterstützt vom Dekan der Philosophischen Fakultät, sich auf einer Pressekonferenz gegen die Empfehlung ausgesprochen; aus Erlangen kam die Nachricht, daß 172 Studenten auf Grund der Empfehlung das akademische Bürgerrecht verloren hätten.

Beide Reaktionen hatten gewisses Erstaunen erregt – die Hamburger, weil doch schließlich Professor Dr. Sieverts, Präsident der Westdeutschen Rektorenkonferenz und Befürworter der Neuerung, auch Prorektor der Hamburger Universität ist; die Erlanger, weil alles so schnell geschah.

Seine Magnifizenz Professor Sperner, Hamburg, bewies mit Zahlen und eindeutig, daß die Universität die Erleichterung, die ihr durch die Relegierung hoher Semester bereitet werden sollte, gar nicht spüren würde.

In Erlangen, so stellte sich heraus, können, wie an allen bayrischen Universitäten, schon immer – genauer: seit am 24. April 1923 die "Satzungen für die Studierenden an den bayrischen Universitäten" in Kraft traten – Studenten, die die regelmäßige Studienzeit um mehr als zwei Jahre überschreiten, zwangsweise und automatisch exmatrikuliert werden.

An der Universität Freiburg hat man nicht im Senat, sondern in den Fakultäten über die Studiendauer beraten. Besonders rasch entschieden sich die Geisteswissenschaften, in deren Studienplänen noch ein Restchen akademischer Freiheit gehegt wird: Am 13. Juli – also noch vor der Verlautbarung der Rektorenkonferenz – veröffentlichte die Philosophische Fakultät den Beschluß über die Begrenzung der Studiendauer vom 15. Mai, nach dem in dieser Fakultät die Immatrikulation nach 16 Semestern Studium ohne Examen erlischt. In Einzelfällen kann der Dekan gegen diesen Beschluß und für den Studenten entscheiden. Am 19. Juli zog die Theologische Fakultät mit einem ähnlich lautenden Beschluß nach – nach 14 Semestern Theologiestudium ohne Examen wird von nun ab in Freiburg die Neuimmatrikulation verweigert. Für die Juristische und die Naturwissenschaftliche Fakultät sind ähnliche Studienbegrenzungen im Sommersemester 1966 zu erwarten.