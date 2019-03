Am Montag um 10.15 Uhr kam der West-Berliner Kleinbus, der seit über einem Jahr jeden Tag sechs Ost-Berliner Postangestellte vom Grenzübergang Sandkrugbrücke abgeholt hatte, leer zur "Härtestelle" am Hohenzollerndamm zurück. Einige Westberliner in Trauerkleidung hatten umsonst auf einen Passierschein "für dringende Familienangelegenheiten" gewartet. Ost-Berlin boykottierte die Stelle.

Die Passierscheinverhandlungen zwischen dem Senatsbeauftragten Korber und dem DDR-Staatssekretär Kohl waren am vorigen Sonnabend zunächst einmal gescheitert. Fernschriftlich hatte Kohl auch den letzten Kompromißvorschlag von Senat und Bundesregierung abgelehnt.

Nach diesem Vorschlag sollte Korber eine auf Weihnachten und Neujahr beschränkte Passierscheinregelung akzeptieren, wenn das SED-Regime bereit gewesen wäre, die "Härtestelle" auch nach dem 1. Januar ohne neue Vereinbarung weiter bestehen zu lassen. Dieser Vorschlag kam freilich erst, als die SED sich auf die Unterzeichnung ihres Vorschlags so festgelegt hatte, daß sie ohne Prestigeverlust keinen Kompromiß mehr Schließer, konnte.

Das Echo auf das Scheitern der Verhandlungen ist in West-Berlin geteilt. Während der Senat seine Übereinstimmung mit der Bundesregierung betonte, übte der sozialdemokratische "Telegraf" deutliche Kritik an Bonn. Die Zeitung hielt es nicht länger für vertretbar, in der Passierscheinfrage "die Initiative" dem Staatssekretärsausschuß und damit der Ministerialbürokratie zu überlassen"

Die Frage, die der "Telegraf" stellte, legten sich viele vor: "Sind die Berliner für die Dauer des offenen Zwistes innerhalb der bisherigen Koalition abgeschrieben?"