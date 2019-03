Paul Linckes Operette "Frau Luna" bildet den glanzvollen Höhepunkt der diesjährigen Berliner Herbstdurchreise. Im "Theater des Westens" zeigt die Berliner Couture in einem Mode-Defilee ihre kostbarsten und wirkungsvollsten Creationen. Für die Einkäufer des Bekleidungshandels, die bei den Berliner Konfektionären jetzt die Mäntel, Kostüme, Kleider, Blusen und Röcke bestellen, die Deutschlands Frauen im nächsten Frühjahr tragen sollen, ist es ein Abend der Entspannung. Für die Starmannequins ist es der große Auftritt. Und für die rund 500 Aussteller, die jetzt ihre Kollektionen der Frühjahrs- und Sommermode 1966 vorführen, ist es ein Augenblick der Bestätigung ihres Selbstbewußtseins: "Wir können noch was bieten!"

Das können sie tatsächlich. Daß Frau Luna den festlichen Rahmen bietet, sollte nicht zu dem spöttischen Schluß verleiten, die Berliner Damenoberbekleidungs-Industrie, im Fachjargon kurz DOB genannt, sei hinter dem Mond. Zweimal im Jahr muß dieser Industriezweig beweisen, daß er "auf dem Kien" ist, wie der Berliner sagt. Denn wer vor den kritischen Augen der Einkäufer des Textilhandels nicht besteht, hat bald ausgespielt. Das Geschäft der Mode ist hart. Der Wettbewerb fordert unerbittlich seine Opfer. Sie tauchen einige Wochen nach der Durchreise im Zentralhandelsregister auf. Unter der Rubrik "Vergleiche und Konkurse".

Berlins DOB hat sich bisher behauptet. Aber im Süden Deutschlands, in der "heimlichen Hauptstadt" München, wächst eine Konkurrenz heran, die man auch an der Spree nicht mehr übersehen kann. Und alle Anstrengungen Berlins, Hauptstadt der Mode zu bleiben, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß der Emporkömmling an der Isar ernst genommen werden muß. Sehr ernst sogar.

Vor fünf Jahren gab kaum jemand der Mindiener Modewoche Chancen, außerhalb Bayerns als Messeplatz für die Damenoberbekleidung Bedeutung zu erlangen. Das hat sich schnell geändert. Heute glaubt kaum noch ein Einkäufer des Bekleidungshandels, an München vorübergehen zu können. Und zahlreiche Berliner Konfektionäre haben bereits die Konsequenzen gezogen und zeigen ihre Modelle auch an der Isar.

Als München 1960 mit seiner Modewoche begann, erzielten 930 Bekleidungsbetriebe in Bayern einen Umsatz von 1,65 Milliarden Mark. Jetzt gibt es dort über 1300 Betriebe dieser Branche, die zusammen auf 2,85 Milliarden Mark. Jahresumsatz kommen. Damit hat Bayern Berlin längst hinter sich gelassen. Im Osten Münchens entsteht ein DOB-Zentrum für 50 Unternehmen, mit Verkaufs- und Vorführräumen.

In Berlin gibt es das längst. Es wurde 1956 gebaut, an der Gedächtniskirche, im Mittelpunkt der neuen City um den Bahnhof Zoo. Hier knüpfte man an die Tradition an, die Berlin als Geburtsstadt der europäischen Konfektion halte.

Der Ahnherr der Berliner DOB heißt Valentin Mannheimer. Ein Berliner aus Magdeburg. Im Jahre 1837 schenkte ihm Fortuna einen Lotteriegewinn. Der Stoff- und Tuchhändler hatte außerdem eine Idee. Er fertigte Mäntel "auf Vorrat" an. Der Lotteriegewinn gab ihm die Möglichkeit, einige Schneidergesellen unter Vertrag zu nehmen. Und die immer eiligen Kundinnen danken es ihm. Andere unternehmungslustige Mantelfabrikanten taten es ihm nach.