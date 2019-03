Die Schwerter blieben in der Scheide. Auf der Weltbanktagung in New York kam es nicht zum Gladiatorenkampf zwischen den Großen der internationalen Finanzwelt, den manche für unausweichlich gehalten hatten, weil die Vorstellungen über die Notwendigkeit und die Möglichkeit einer Reform des Weltwährungssystems von Bretton Woods weit auseinander gehen. Befriedigt stellte Frankreichs Finanzminister Giscard d’Estaing zum guten Ende fest, daß die Gladiatoren nicht aufeinander losgeschlagen hätten.

Die Vernunft hat gesiegt. Es gibt – vorerst – keine große Diskussion über neue Reservewährungen, keine Diskussion über zusätzliche internationale Liquidität. Es gibt lediglich den Auftrag an den Club der Zehn (an die wichtigsten Industrieländer), die Voraussetzungen und Möglichkeiten einer Weltwährungsreform zu prüfen. Damit ist noch nichts entschieden, ja, es ist noch nicht einmal präjudiziert, in welche Richtung eine mögliche Reform des Systems von Bretton Woods gehen könnte oder sollte.

So befriedigend das Ergebnis der New Yorker Tagung vor allem für diejenigen sein muß, die vor jeder Ausweitung der internationalen Liquidität und damit vor einer noch lascheren und inflationsgefährdeten Währungspolitik der traditionellen Schuldnerländer warnten, so ergaben sich in New York Interessentengruppierungen, die seltsam genug waren. Es marschierten Frankreichs Finanzminister Giscard d’Estaing und Deutschlands Bundesbankpräsident Karl Blessing Seite an Seite, um für eine vorsichtige und bedächtige Politik zu plädieren.

Beide strebten das gleiche Ziel an, wenn auch aus verschiedenen Motiven. Während Blessing im Interesse der freien Welt eine straffere Währungspolitik in den einzelnen Ländern erzwingen will, handelte Giscard aus politischen Gründen: De Gaulle möchte keine Vermehrung der internationalen Liquidität, die mildtätig die Schwäche des Dollars zudecken würde. Wenn die Quelle der aus den Währungen aller Länder bestehenden und vom Internationalen Währungsfonds verwalteten internationalen Liquidität nicht mehr so reichlich sprudelt, muß Amerika mit seiner Goldeintauschverpflichtung für jeden Dollarabfluß aus den USA geradestehen. Bei den zusammengeschmolzenen Goldbeständen in Fort Knox würde der Expansionsdrang der amerikanischen Wirtschaft automatisch gebremst.

Auf der anderen Seite standen in New York die USA und England. Amerika möchte angesichts seiner Verpflichtungen in aller Welt seine Bewegungsfreiheit erhalten und drängt daher auf eine schnelle Reform. England käme eine erhöhte Liquidität bei der Überwindung der gegenwärtigen Krise nur zu gelegen. Es scheint aber, als ob diese beiden Länder ihre Probleme ein wenig kurzsichtig betrachten, wenn sie die Möglichkeit einer dritten Leitwährung neben Dollar und Pfund nicht ausschließen; denn diese neue Währung müßte zwangsläufig den Wert der alten verringern.

Eine dritte Gruppe von Interessenten bildete sich um den Vertreter Australiens, Schatzminister Harry Holt. Gleich ihm wandte Spaniens Handelsminister Garciamonco sich dagegen, daß der "Club der Zehn" allein über das Schicksal von Bretton Woods entscheiden sollte. Sie sprachen für 93 Länder, vorwiegend Entwicklungsstaaten, die ewig kapitalhungrig sind. Es erscheint jedoch absurd, die Schuldner darüber entscheiden zu lassen, wieviel Schulden sie machen dürfen. Es wäre zweifellos ehrlicher, die finanzielle Hilfe für diese Länder als Geschenk zu gewähren denn als Kredithilfe, die die Stabilität der Währungen auch in den Geberländern untergräbt.

Bis zum kommenden Frühjahr soll der "Club der Zehn" seine Vorschläge vorlegen. Erst dann werden die Weichen gestellt. Die Entscheidung, die Vorarbeiten in die Hände der tatsächlichen Geberländer zu legen, zeugt vom Realismus der New Yorker Tagung. Denn ohne die Geberländer oder gar gegen sie ist keine Reform des Weltwährungssystems denkbar. So hat die Tagung manche Befürchtungen über die Zukunft der internationalen Währungspolitik zerstreut.

Wolfgang Müller-Haeseler