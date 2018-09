Ein Mann wird auf einen Posten gestellt und versagt. Eine an und für sich banale Geschichte – aber wenn man Posten und Mann in das Zentrum der Aktualität rückt, wird aus dem Entwicklungsroman zumindest ein Buch, das die Leser interessiert. Genau nach diesem Rezept hat Morris L. West gearbeitet, und sein Roman steht seit seinem Erscheinen auf vielen Bestsellerlisten –

Morris L. West: „Der Botschafter“, Roman; Verlag Kurt Desch, Wien/München/Basel; 374 S., 19,80 DM.

Der Autor – Australier, Lehrer, Politiker, Journalist – erzählt die Geschichte eines gerade verwitweten amerikanischen Diplomaten. Er sucht bei einem weisen Alten in Japan Trost für diesen Verlust, der ihn in der Mitte seiner Existenz getroffen und seiner Sicherheit beraubt hat. Ehe er jedoch mit den „Unvollkommenheiten seines Lebens“ fertig wird, erreicht ihn der Ruf, als Botschafter mit besonderen Vollmachten nach Saigon zu gehen.

Es ist die Zeit, in der die Krise zwischen dem katholischen Präsidenten und den Vietkong einerseits und den buddhistischen Monden andererseits die ersten Höhepunkte erreichte. Der Botschafter besitzt den Auftrag, eine Politik der Stärke zu vertreten und über wirtschaftliche Hilfe und militärische Beratung hinaus dafür zu sorgen, daß dieser Stützpunkt in Asien nicht verloren geht. Natürlich muß er, kaum gelandet, Stellung beziehen, muß, um seinen Auftrag zu erfüllen, zwischen Pragmatismus und Moral wählen, muß den Präsidenten mehr oder weniger verraten und der Generalsfronde – im Falle eines Erfolgs ihres Aufstands – Garantien geben. Er verlangt, daß das Leben des Präsidenten geschont werde, doch die Generale lassen ihn erschießen. Diesen politischen Mord und den sinnlos-zufälligen Tod eines jungen Mitarbeiters rechnet sich der Botschafter trotz Augenschein und öffentlichem Lob als persönliche Schuld an. Nach geziemender Zeit nimmt er seinen Abschied.

Das klingt melodramatisch und fordert den europäischen Leser zu leisem selbstgefälligen Spott über die jungen Amerikaner heraus, die es noch nicht gelernt haben, Konflikte der Diplomatie mit jener Eleganz und Skrupellosigkeit zu ertragen, die uns vollkommen vertraut sind.

Doch der Ernst, mit dem der Autor sein Thema behandelt, setzt einen eigenen Wertmaßstab für sein Buch, rangiert es freilich auch mehr in die Gattung eines Sachbuchs oder einer nonfiction novel, wie Truman Capote sein neuestes, auch an einem aktuellen Fall aufgehängtes Buch nannte: Der Botschafter und seine Mitarbeiter – Exponenten verschiedener Meinungen und politischer Einstellungen – führen ein einziges großes Mustergespräch über die Pflicht zur Einmischung, den Zwang zum Handeln, die Fragwürdigkeit der Verantwortung, den Sinn oder die Sinnlosigkeit der Wirtschaftshilfe, die absolute Gültigkeit der Moral.

Das ist konzentriert, auf Spannung hin geschrieben wie eine Reportage und literarisch wenig befriedigend, weil der polemische Gehalt den Stil bestimmt und Sentimentalitäten, Naivitäten und Leitartikelklischees nicht scheut.

Sybil Gräfin Schönfeldt