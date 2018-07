Inhalt Seite 1 — Dämon als Spießer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Prof. Dr. Michael Freund: Deutschland unterm Hakenkreuz. Die Geschichte der Jahre 1933 bis 1945. 480 Seiten mit 60 Fotos; Leinen 24,–DM; C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh.

Zum nun schon dritten Male in neuer äußerer Fassung legt der Verlag diese Geschichte des Dritten Reiches aus der Feder Michael Freunds, des Historikers und Journalisten, vor. Und, um es sogleich zu sagen: auch beim wiederholten Lesestudium stellt sich die Überzeugung ein: es ist eine probate Mischung, Geschichtsschreiber und Geschichtenerzähler zu sein, Wissenschaftler und Berichterstatter, Forscher und Literat in einem. Denn in dieser Geschichtskunde zwölf deutscher Jahre steckt beides: Fakten und Stil – also Darstellung der Ereignisse und eine Sprachform, die dazu verhilft, daß sich diese Ereignisse auch einprägen, daß sie im Gedächtnis haften bleiben. Das ist, unter deutschen Gelehrten zumal, keine Selbstverständlichkeit; und manche der Fachkollegen Freunds mögen es ihm nicht nachsehen, daß er auch ein Schriftsteller von Graden ist. „Volkstümlich“ heißt so etwas, und es ist abschätzig gemeint.

Gerade dies aber ist der Vorzug dieser Geschichte: daß die Art und Weise nationalsozialistischer Herrschaft, ihre Aktionen und Taten durch die Qualität der Schilderung und Bezeichnung verständlich gemacht werden. Wobei, eine Eigenart des Autors, der schier unausschöpfliche Schatz an Zitaten eine fast schon dramaturgische Funktion übernimmt.

Es ist freilich auch etwas Ungenaues an diesem Buch. Sein Titel könnte zu der Vermutung verleiten, hier würde eine umfassende Beschreibung des Hitler-Reiches geboten. Es ist aber im Grunde eine Geschichte der Vorbereitung und Führung des Krieges, zu der Freund mit seinem dreibändigen Werk „Geschichte des zweiten Weltkrieges in Dokumenten“ der zuständige Sachkenner ist. Die Innenpolitik, die Wirtschafts- und Kulturpolitik sind hier völlig ausgeklammert. Der Titel ist in dieser Fassung (Deutschland unterm Hakenkreuz) also irreführend, zumindest hätte er durch einen genauen zweiten ergänzt werden müssen.

Das hat nichts damit zu tun, daß Freunds Grundthese zutrifft: das Dritte Reich war ein Reich des Krieges, die Jahre von 1933 bi; 1939 dienten nur dem Zweck, seiner Gewalt die Bahn zu brechen. Hitler wollte nichts als den Krieg, kein Zweifel.

Gerade darüber hinwiederum, wer dieser Adolf Hitler war, ist sich Michael Freund wohl selber noch nicht ganz schlüssig geworden. Der Analyse dieser Figur widmet er, unter der Überschrift: „Dämon Hitler“, das Eingangskapitel. Wohl zitiert er Hindenburgs Wort vor dem „böhmischen Gefreiten“ und Malapartes Diktum „Cäsar im Tirolerkostüm“. Ihm selber indessen erscheint er einmal als „Spießer“, das andere Mal als ein überdurchschnittlicher Typ. Hier die betreffenden Auszüge mit ihrem Widerspruch:

„Es ist ja das Schlimme in dieser Welt, daß der Schöpfer dem Bösen das Antlitz des Göttlichen verliehen hat, das Lachen, die Tränen, die Sprache mit all den Klängen des Herzens und der Seele.“ (S. 13)