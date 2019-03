Geschmackskritische Wahrnehmungen eines Genießers auf der Kölner ANUGA

Von Werner Höfer

Köln

Deutschland ist manche Messe wert, und jeder Messeplatz zeigt, was er hat, und jeder hat, was er braucht: Frankfurt die Bücher und die Autos, Hannover Maschinen und Geräte, Leipzig den Osten und den Westen, Köln von vielem etwas, für jeden vieles, so Kameras und Kalorien – die "photokina" und die ANUGA. Das Wort, noch aus der Blütezeit der Abkürzungsepoche übrig geblieben, zergeht dem stillen Genießer auf der Zunge, und es hält sogar, was es verspricht, denn es bedeutet: Allgemeine Nahrungs- und Genußmittel-Ausstellung. Kölns größter Messeschlager, von dem jungen Konrad Adenauer in zwanziger Jahren zustandegebracht, war die PRESSA. In Erinnerung daran nennen die Kölner diese Monsterschau des Eß- und Trinkbaren ... "Fressa".

Daß die "Freßwelle" längst von der Quantität in die Qualität umgeschlagen ist, daß in des deutschen Wohlstandsbürgers Speisekammer mehr Internationalität als Provinzialität eingezogen ist, daß unsere Augen genußsüchtiger geworden sind, als unser Magen widerstandsfähig ist: das läßt sich in diesem kaum noch übersehbaren Supermarkt ablesen, ablaufen, abschmecken. So ist denn für den Fachmann, der sich so leicht über nichts mehr wundert, und für den Laien, der sich das Staunen abgewöhnt hat, die "Völkerschau der Gaumengenüsse" die größte Attraktion.

Wenn die Hälfte aller Länder der Welt, sechzig an der Zahl, hier mit Speisen und Getränken aufwarten, und wenn hinter diesem internationalen Angebot sowohl die Anstrengungen der jeweiligen Regierung als auch die Bemühungen der einschlägigen Wirtschaft stecken, wenn also propagandistische Absichten und ökonomische Erwartungen sich die Waage halten, so beweist diese Ausstellung, daß der deutsche Markt, der deutsche Magen von der halben Welt umworben werden.

Diese kosmopolitische Geschmacksentwicklung in Deutschland wird dem ANUGA-Besucher von Interessenten und Nutznießern mit einleuchtenden Argumenten erklärt: Die Deutschen haben sich satt gegessen an der gutbürgerlichen Hausmannskost; um an Gewicht ab- und an Kondition zuzunehmen, vermeiden sie kalorienreiche Kost und bevorzugen leichte Gerichte; nachdem der deutsche Tourismus die Welt erobert hat, bringen die Reisenden die Erinnerung an fremdländische Genüsse heim ins Reich; die Gastarbeiter schließlich verpflegen sich, so gut sie können, nach Art ihres Landes. Dieser Katalog guter Gründe für die Variabilität der deutschen Speisekarte verschweigt ein mächtiges Motiv, über das die Kaufleute nicht gern diskutieren, wenn sie auch davon profitieren. Denn die Wahrheit ist, daß für den deutschen Schmalspur-Snob das Teuerste gerade gut genug und das Ausgefallenste zugleich das Willkommenste ist.