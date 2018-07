Es gibt keinen großen Industriekonzern, keinen führenden Großindustriellen in Großbritannien, der in den letzten Jahren so häufig von Schlagzeilen der englischen Presse profitierte oder unter ihnen litt wie Imperial Chemical Industries (I.C.I.) und ihr einundsechzigjähriger Generaldirektor, der Londoner Stanley Paul Chambers.

Es begann in den frühen Sechzigern: „Ehemaliger Steuerinspektor als I.C.I.-Generaldirektor“. – „Hugh Gaitskell verspricht Chambers: keine Nationalisierung der Chemie-Industrie“. – „Courtaulds Generaldirektion hält Dankgottesdienst, nachdem sie vor I.C.I. und Chambers gerettet wurde“. – „I.C.I. verkauft chemische Fabrik im Werte von 50 Millionen Pfund Sterling an die Sowjetunion.“ – „Ein Industrieführer in Rußland.“ – „Labour und ich – von Paul Chambers.“

Doch die meisten Schlagzeilen beschäftigten sich mit I.C.I. und Chambers, als I.C.I. kürzlich ihre 50-Millionen-Pfund-Anleihe ankündigte. Selbst Boulevard-Blätter berichteten darüber in großer Aufmachung. Für einige Tage konkurrierten die Meldungen über die größte Anleiheoperation. der britischen Industrie mit den Meldungen über Morde und außenpolitische Krisen in erfolgreichster Weise überall dort, wo es Druckerschwärze gab.

„Goldrush – 80 Millionen Pfund Sterling in 60 Sekunden“, jubilierte der Daily Express, der nicht immer für Chambers war und ihn noch drei Jahre vorher als Bürokraten und „Planer“ angegriffen hatte. Die Schlagzeile drückte die Genugtuung darüber aus, daß die I.C.I.-Anleihe bei weitem überzeichnet worden war. „Nachfrage nach I.C.I.-Aktien phantastisch“, berichtete der Guardian.

Alle Blätter stimmten in drei Punkten überein:

I.C.I. braucht die Anleihe für eine vernünftige Expansionspolitik. Man will eine neue Fabrik, ein neues Nylon-Polymer-Werk in Ayrshire bauen, das 31 Millionen Pfund Sterling kosten wird.

Die Expansion des Konzerns wird immer größer, so daß man Geld borgen muß. Obwohl dieses Geld teuer ist, wird man etwa zwei Millionen Pfund an der neuen Korporationssteuer sparen, die von der Labour-Regierung eingeführt wurde.

Es war ein Meisterschachzug von Chambers, klar zu formulieren, daß zwar die Umsätze steigen, daß aber die Reingewinne unter Umständen nicht größer sein würden als im Vorjahr. Eine Erhöhung der Reingewinne sei nur dann möglich, wenn man sich bei dem immer schärfer werdenden Konkurrenzkampf der Giganten durch weitere Expansion für alle Möglichkeiten einer stärkeren Produktionssteigerung durch Bauen neuer Fabriken vorbereitet und so neue Profitchancen schafft.

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Labour-Regierung die Expansionsbestrebungen von I.C.I. begrüßt, wenn auch sicherlich aus anderen Gründen wie die Aktionäre und die Zeichner der Anleihe.