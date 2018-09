Inhalt Seite 1 — Der Baron ist Wirt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfgang Paul

Die Bürgergarde von 1848 war aufmarschiert; die Offiziere mit gezogenem Säbel, die Gardisten mit Gewehr, alle aber trugen Schlipse in den Farben Schwarz-Rot-Gold. Das ist historisch; in Königsberg, Unterfranken, sieht man auf Echtheit der Aufmärsche. Der Bürgermeister ließ sich melden, dann schritt er die Front der Bürgergarde ab. Dazu Trommeln und Fanfaren. Vor dem „Goldenen Stern“ am Markt brutzelten die Würste, Rauch legte sich über die schimmernden Monturen, die Leute standen und staunten. Wie gut, daß es noch ein Königsberg für uns gibt. Es liegt nördlich von Haßfurt am Rande der Haßberge, die sich wie ein schmales Waldland mit schönen Aussichten hier ausstrecken, als habe man sie als Zuflucht einmal geplant. Zuflucht für den Menschen, der abseits der Autobahn Würzburg–Nürnberg nach Ruhe, Waldesluft, Wiesenduft aus ist und nach dem Geschmack an den kleinen Städten. Königsberg hält an der Vergangenheit fest, am stolzen Bürgersinn der 1848er, die einst sich so tapfer gegen die adligen Herren und Landesfürsten erhoben. Und die kleine Stadt gibt dazu das schöne Patinabild aus alter Zeit.

Dahinter bauen sich diese Haßberge auf, der Name kommt weniger von Haß als von den alten Chatten, den Hessen. Wahrscheinlich wußten sie sich hier gegen die Franken zu behaupten. Droben im Waldgebirge behauptet sich der Freiherr von Truchseß in seiner Bettenburg durch das Gästehaus, das er eingerichtet hat. Ein Schloßhotel inmitten des Waldes, mit Blick von der Höhe zum Main hinunter und zum Steigerwald. Wir aßen vorzüglich bei ihm und ließen uns die Bitte, doch hier zu übernachten, nicht zweimal sagen.

Die Bettenburg ist nun wirklich das Nonplusultra der Verkehrsferne. Man zahlt für Vollpension in der Saison 20 Mark (außer Saison 17) und wohnt in den weiträumigen Zimmern der Burg, umgeben vom Mobiliar derer von Truchseß aus einigen Jahrhunderten. Ein Schwimmbecken gibt es auch, man hat hier jeden Komfort und doch lebt man vergleichsweise billig. Uns wunderte es, daß die Bettenburg nicht überlaufen war: die Zonengrenze ist nahe (nicht zu nahe), die Haßberge liegen so „nördlich“ ... Der Baron ist selbst Hotelwirt, sein Sohn vertritt ihn. Man feiert hier oben Hochzeiten und Jubiläen, die von Truchseß stellen das Notwendige zur Verfügung. Aber am schönsten ist die Bettenburg doch für diejenigen, die zu Hause sein wollen im kurzen oder längeren Urlaub und doch unter ganz anderen Verhältnissen. Man erreicht das Gästehaus Bettenburg über Hofheim; die neue Autobahn verläßt man bei Würzburg. Man sollte nicht vergessen, daß diese Landschaft mit der Bettenburg sich als Ausgangspunkt für Mainfahrten ebenso eignet wie für Neugier zwischen Coburg und Fulda.

Es gibt ja noch Landschaften zu entdecken, von denen man kaum etwas bei uns weiß.

Für die Absolutisten des Urlaubs fernab jeder Ruhestörung ist diese Landschaft scheinbar mit dem Gästehaus „erfunden“ worden ... Wir fuhren hinunter zum Angeln in Sand am Main. Das ist ein kleiner Ort, der im Baggersee und im Alten Main ein Anglerparadies zur Verfügung stellt. Man sitzt am Ufer, das Wasser wartet, der Fisch, der anbeißen soll, wartet, dann ist es soweit. Darüber hat man vergessen, daß es Dinge gibt, die man immerzu im Urlaub als Zwangsvorstellung mit sich trägt: Unruhe, den Reiseführer, der so vieles verspricht, wenn man nur immerzu weiterfährt. Es ließe sich hier ein Rekonvaleszenten-Dasein vom Urlaubsbetrieb anderswo denken. Man probiere nur einmal.

Wer die Haßberge dann kennt, fährt mal schnell zum Steigerwald, der westlich von Bamberg und südlich des Mains sich ausstreckt. Es ist das Gebirge des Weins, des Barock, des Waldes. Hier befindet sich ein Erholungsgebiet, das die Leute schon entdeckt haben, man muß nicht mit dem Zeigefinger hinweisen. Die Steigerwald-Höhenstraße verbindet Eltmann am Main mit der Frankfurt–Nürnberger Autobahn und läuft dann weiter bis Neustadt an der Aisch. In Zell am Ebersberg sahen wir uns um. Der Ort hat den Böhlgrund, ein Naturschutzgebiet, in der Nähe, man ist außer der Welt. Hier lebt man sehr von den Urlaubern, die diesen Tip lange vor uns wertvoll genug fanden, wenn sie nur über einen schmalen Geldbeutel verfügten. In Ober- und Unterschleichach findet man viele Berliner. Das Dorf (365 Einwohner) verzeichnet 15 000 Übernachtungen jährlich! Für die Urlauber hat man die Gehsteige hergerichtet, kanalisiert und Wasserleitung angelegt. Ein geschnitzter Wegweiser mit dem Berliner Bären (435 Kilometer nach Berlin) ist zu bemerken, ein Café hält im Gehege Wildschweine und einen Rehbock. Es ist die Gegend des Aichgründer Spiegelkarpfens, den man hier ißt.