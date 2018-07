Von Monika Baier

Das hohe Sozialprestige, das der Professorenstand in Deutschland genießt, ist immer unbestritten gewesen. Auch heute zeigt es sich in Meinungsumfragen noch sehr deutlich. In politischen Dingen gründet es sich hauptsächlich auf das Engagement der Professoren für die deutsche Politik des neunzehnten Jahrhunderts, in dem die Hochschullehrer tatsächlich einen bedeutenden Anteil an der Entwicklung des Liberalismus und des nationalen Gedankens hatten.

Wenn die Professoren in den Jahren 1879/80 auch nicht mehr unmittelbar Politik machten, so übte ihre Meinung doch über den engeren Rahmen der Universität hinaus großen Einfluß aus. Als einer der bedeutendsten Vertreter der nationalen Einigung hatte sich Heinrich von Treitschke den Ruf eines praeceptor Germaniae erworben und besaß als Historiker wie als Publizist große Autorität. Diese warf er in die Waagschale, als er Ende 1879 in den Preußischen Jahrbüchern „ein Wort über unser Judenthum“ veröffentlichte.

Während sich die antisemitische Agitation bis dahin in Pamphleten und Hetzschriften entfaltet hatte und durch völkische und christlich-soziale Demagogen geschürt worden war, wollte sich Treitschke als ein Mann, „den man nicht mit den beliebten Schlagworten ‚unduldsamer Pfaff‘ oder ‚der Jude wird verbrannt‘ abfertigen kann, unumwunden über die gegenwärtige Bewegung“ aussprechen.

Die Dokumente der Kontroverse, die sich im Anschluß an Treitschkes Veröffentlichung ergab, liegen jetzt in einem Band gesammelt vor –

„Der Berliner Antisemitismusstreit“, herausgegeben von Walter Boehlich; Sammlung insel 6, Insel-Verlag, Frankfurt; 267 S., 7,– DM.

Die Zusammenstellung dieser Texte ist um so verdienstvoller, als das Material sehr verstreut und teilweise schwer zugänglich ist; ein großer Teil ist in Westdeutschland überhaupt nicht vorhanden. Zum ersten Male gibt dieser Band die Möglichkeit, die Literatur aus dieser Phase des Universitäts-Antisemitismus zu überschauen und zu vergleichen.