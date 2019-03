Als ihren Beitrag zu den diesjährigen Berliner Festwochen brachte die Deutsche Oper Berlin eine Neuinszenierung von Giuseppe Verdis "La Traviata" – Regie: Gustav Rudolf Sellner; Bühnenbild: Fillipo Sanjust; musikalische Leitung: Lorin Maazel – heraus.

Francesco Maria Piave, Textdichter der "Traviata" und weiterer acht Opern Verdis, ist derjenige unter seinen Librettisten, der ihm mit den schlechtesten Versen die besten Opernbücher geschrieben hat. Wenn man nämlich die darunter versteht, die grenzenlos gefügig dem Musiker die ergiebigsten Anlässe boten, sein Genie zu entfalten. Verdi verdankt Piave viel. Piave verdankt Verdi alles.

Er ist ihm nicht nur Verseschmied. Als der dreißigjährige Maestro, die "Ernani"-Musik in der Reisetasche, fremd nach Venedig kommt, führt er ihn bei den Salonlöwen von San Marco und besonders den lebenslustigen Löwinnen ein. ("Ich küsse Dein Engelsherz", seufzt einmal vom heimischen Landsitz her die wartende Gefährtin, "das hoffentlich immer mir gehört; was den Rest anlangt, so möchte ich für den Augenblick darauf nicht schwören, überhaupt wo Piave um Dich ist.") Als die im Teatro La Fenice unter Lärm und Gelächter begrabene erste "Traviata" das Jahr darauf sich selber als der Phönix (la fenice) erweist, der im selben Venedig triumphal wiederaufersteht, da ist Piave auch ihr Regisseur. Am tiefsten verbindet die ungleichen Freunde zornige Liebe zu ihrem gequälten Vaterland, die jeder auf seine Weise betätigt. Körperlich und geistig gelähmt, verdämmert Checco Maria seine letzten Jahre in der Matratzengruft eines Mailänder Hospitals, durch dessen schmales Gitterfenster bis zum Ende immer wieder ein wärmender Abglanz der höher und höher steigenden Sonne Verdi dringt...

Von den auszugsweise hier wiedergegebenen Briefen steht in deutschen Verdi-Büchern nichts.

Verdi an Piave, 30. 11. 1843

Sonntag früh um 6 komme ich an, wohne im "Luna" oder "Europa". Ich weiß in Venedig nicht Bescheid, wohl aber Sie: so mache ich mir die unbedingte Zwanglosigkeit zunutze, die, wie Sie oft sagten, zwischen uns herrschen soll, und bitte Sie, mich abzuholen. Kommen Sie gegen zehn. Falls ich schlafe, wecken Sie mich. Sollten Sie nicht können, stöbere ich so lange, bis ich Sie finde.

15. 3. 1844