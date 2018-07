Inhalt Seite 1 — Der moderne Photograph muß ein Philosoph sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Harry Pross

Der englische Archäologe Robin George Collingwood begründete die Notwendigkeit einer Philosophie der Geschichte mit der Notwendigkeit für den Historiker, sorgfältig entscheiden zu müssen, was er wissen will. Die Geschichte sei „keine Angelegenheit von Schere und Kleister“ dergestalt, daß der Historiker zusammenfüge, was frühere Autoritäten von sich gegeben haben, sondern eine Methode, vom Unbekannten zum Bekannten fortzuschreiten und damit bessere Wege zu finden, die menschlichen Angelegenheiten zu regeln.

Collingwoods Argumentation fiel mir angesichts der Antworten wieder ein, welche die Weltausstellung der Photographie auf die Frage zu geben versucht, was der Mensch sei. Und dies aus zwei voneinander abhängigen Gründen. Erstens verweigern die meisten ausgestellten Photographien offensichtlich früheren Autoritäten in dieser Frage den Gehorsam in ähnlicher Weise, wie Collingwood das in den zwanziger und dreißiger Jahren den Historikern empfahl. Zweitens erhebt sich die Frage, ob die Photographen sich immer darüber im klaren waren, daß sie sorgfältig zu entscheiden ’hatten, was sie wissen wollten. Zweifellos hängt von der Beantwortung der zweiten Frage etwas für die Autoritätsverachtung ab, und umgekehrt wird die Entscheidung, was man wissen will, historisch autoritativ mitbestimmt. Historiker und Photograph unterliegen vergleichbaren Zwängen in dieser Sache, und das Nachdenken hierüber kann für beide Gruppen von einigem Nutzen sein.

Nimmt man, was durchaus nicht überall akzeptiert werden dürfte, die These an, daß der Photograph sorgfältig entscheiden müsse, was er wissen will, dann entfällt zunächst der Gemeinplatz vom absoluten Realismus der photographischen Aufnahme. Die Entscheidung relativiert ihn. Der Ausschnitt erscheint als das, was er ist, als Ausschnitt einer Situation. Die Gedanken wenden sich der Gesamtsituation zu. Es beginnt das Herausklauben und säuberliche Trennen der Faktoren, aus denen sich dieses Gesamte anhäuft. Was ist der Mensch?... Bekanntes und Unbekanntes zugleich, Monströses und Liebliches, Humanes und Antihumanes... Wer wollte bestreiten, daß der Mensch auch das unmenschliche Wesen ist? Man bedenke die Situation, in der Photographierter und Photograph sind. Oft genug gibt den Ausschlag jene unsichtbare Trennungslinie, die den, der wissen will, unüberbrückbar absetzt von dem, der im Bild erscheint. Wenn beispielsweise Rudi Herzog südafrikanische Bräute photographiert, die auf den Medizinmann warten, so bringt ihn Gleichzeitigkeit und räumliche Nähe so wenig in deren Situation wie einen Professor die griechischen Scherben, die er identifiziert, nach Hellas versetzen; und dennoch erfahren beide etwas über die menschliche Gesamtsituation und wir mit ihnen.

Hieran werden manche Erörterungen über Zulässigkeit und Nutzen des Photographierens anknüpfen. Sie gelten in Wirklichkeit der Zulässigkeit des Wissen-Wollens in der Situation, in der wir uns befinden. Ist es erlaubt zu photographieren, wie ein Mensch von anderen Menschen zu Tode geschleift wird? Oder eine Auslage von Heiligenbildchen, darunter das Porträt John Kennedys? Oder die ganze sexuelle Sphäre, die der Zucht und die der Unzucht? Darf sich ein Photograph entscheiden, das wissen zu wollen mit seinen Mitteln der bildnerischen Erkenntnis?

Neben der Grenze, die den Photographen von seinem Objekt trennt, wird jene andere bemerkbar, die ihn von seinem Situationsgenossen absondert, der Unterschied in der persönlichen Entscheidungsfähigkeit. Er ist weitgehend ein Ergebnis kultureller und historischer Befangenheit, also der Gültigkeit von Autoritäten für den einen oder den anderen. Individualpsychologische Faktoren kommen hinzu. Ich muß für mich etwa sagen, daß nämlich das Format bestimmter Aufnahmen über meine Aufnahmefähigkeit mitbestimmt. Manches, was mir in Kataloggröße annehmbar erscheint, schockiert mich, wenn ich es im Format einer Filmleinwand vor der Nase habe. Dasselbe kenne ich vom Größenunterschied zwischen Fernsehkasten und Kino. Mithin verliert sich die Unbefangenheit mit der Vergrößerung, eine Erfahrung, die freiere Geister lächerlich finden mögen, die ich mir indessen ungeachtet damit erkläre, daß die Vergrößerung Bekanntes in Unbekanntes verwandelt, es also nicht verdeutlicht, sondern verundeutlicht und damit eine ganz andere Anstrengung von Psyche und Geist verlangt als vorher. „Unbekannte Dinge“, meinte Collingwood, „zwingen uns intensiver und systematischer zu denken, dadurch schärfen sie unseren Geist und befähigen uns, den Nebel des Vorurteils und des Aberglaubens zu durchstoßen, der unseren Verstand so oft einhüllt, wenn wir über uns geläufige Dinge nachdenken.“ Das stimmt prinzipiell wohl auch fürs Photographieren, rechtfertigt aber nicht jegliche Großaufnahme und bedeutet auch nicht, daß schon etwas für die Erkenntnis gewonnen wäre, wenn der Photograph bekannte Gegenstände durch seine Aufnahmeentscheidung in unbekannte Dinge verwandelt. Solche Vorliebe fürs Kuriose wird nämlich nur selten dem richtigen Verhältnis des Ausschnittes zur Gesamtsituation gerecht, mit anderen Worten: die Einsicht, daß es sich bei dem photographierten Gegenstand um etwas handelt, das Geschichte hat, wird verstellt. Es verschwinden nicht nur die alten Autoritäten, deren Zeit vorbei ist, sondern das Geschichtliche selber wird verunstaltet und durch das Bild uneinsichtiger gemacht, als es ist. Die Nebel des Vorurteils verdichten sich in provozierter Abwehr gegen das Monströse.

Das bisher Gesagte gilt nur unter der Annahme, daß der Photograph sorgfältig entscheiden muß, was er wissen will. Lehnt er diese Entscheidung überhaupt ab und beschränkt er sich auf das Spiel mit dem von der Naturwissenschaft ermöglichten Apparat, entsprechen die Ergebnisse einerseits jener naiven, unreflektierten Handhabung, die den Umgang des modernen Europäers mit der Maschine überhaupt kennzeichnet. Zum andern setzt diese scheinbare Unbefangenheit die Reihe der alten Autoritäten mit einer neuen, eben der des Apparates, fort. Man wird nicht erwarten, daß man dadurch die geläufige Serie durchbricht. Die Kamera gleicht dann dem Kleister und der Schere, mit denen die Historiker alter Art immer bloß das Alte wiederholten, dabei wird sie selber als eine Art Autorität betrachtet – die sie nicht ist und sowenig sein kann wie Kleister und Schere, Schnellpresse oder Radiosender. Von all diesen Mitteln der Technik ist zu sagen, daß nicht sie selber etwas entscheiden, sondern nur der Gebrauch, der von ihnen gemacht wird. Je vollkommener diese Mittel werden, desto wichtiger ist es, daß die Leute lernen, sich ihrer zu bedienen, statt, wie es bisher vielfach auch in der Photographie geschieht, den Apparat zu bedienen.