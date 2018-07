Cornelia Berning: Vom „Abstammungsnachweis“ zum „Zuchtwart“. Vokabular des Nationalsozialismus. Mit einem Vorwort von Werner Betz. Verlag Walter de Gruyter, Berlin.; 225 Seiten, 16,– DM.

Der etwas reißerische Titel des hier angezeigten Buches läßt vielleicht nicht gleich vermuten, daß es sich bei diesem Werk um eine wissenschaftlich fundierte Arbeit handelt. Es ist eine wortgeschichtliche Untersuchung, die das Attribut „grundlegend“ schon deswegen, aber nicht allein deswegen verdient, weil sie der erste Versuch einer vollständigen systematischen Erfassung und wissenschaftlichen Erforschung der Sprache des Nationalsozialismus darstellt. Cornelia Bernings Vokabular des Nationalsozialismus ist ursprünglich auf Anregung des damals Bonner, heute Münchner Germanisten Werner Betz als Dissertation entstanden und dann später, 1960 bis 1963, in Fortsetzungen in der „Zeitschrift für Deutsche Wortforschung“ erschienen. Was der Verlag de Gruyter jetzt als Wörterbuch herausgebracht hat, ist leider nur ein Teil der ursprünglichen Arbeit, der „praktische“ Teil, wenn man so will, während der „theoretische“ Teil, eine umfangreiche Abhandlung über „Charakteristische Züge der NS-Sprache“ in diese Ausgabe nicht mit aufgenommen worden ist.

Die Untersuchung ist dadurch zu einem Nachschlagewerk geworden, womit keineswegs gesagt sein soll: „zu einem bloßen Nachschlagewerk“. Die Sprachregelungen der Nationalsozialisten waren einer der systematischsten, raffiniertesten, brutalsten Versuche der Sprachlenkung in der Geschichte der Sprache überhaupt, ein Versuch, der von Cornelia Bernings Untersuchung überschaubar und durchschaubar gemacht worden ist. Methoden, Ziele und Vorläufer dieser Sprachlenkung werden in der Dissertation im theoretischen Teil behandelt. Deswegen hätte man sich die Aufnahme auch dieses Teils in das Buch gewünscht.

Auch in der vom Verlag vorgelegten Form aber ist die Arbeit eine durchaus begrüßenswerte Erscheinung auf dem Büchermarkt. In der Einleitung heißt es: „Dieses Wörterbuch will das Vokabular des Nationalsozialismus sammeln, weil in ihm sich die ideologische Vorstellungswelt des Nationalsozialismus in einer unmittelbaren Weise spiegelt und daher einen subtileren Einblick in Wesen und Charakter des Zeitalters zu gewähren vermag als mancher andere Deutungsversuch. Man kann also auf der einen Seite von einem derartigen Vokabular eine Abrundung und Vertiefung des historischen und geistesgeschichtlichen Bildes des Nationalsozialismus erwarten. Auf der anderen Seite gilt es, am Beispiel der nationalsozialistischen Sprache die Möglichkeit eines Sprachmißbrauchs deutlich zu machen.“

Schon an dieser Aufgabenstellung zeigt sich, daß wir es hier mit einem Wörterbuch zu tun haben, das nicht nur den Sprachwissenschaftler und den sprachlich interessierten Laien angeht.

Über die Wirksamkeit der Sprachlenkung sind die Sprachwissenschaftler geteilter Meinung. Wenn beliebte Ausdrücke der nationalsozialistischen Sprache wie „ausrichten“, „Intellektueller“ als abwertende Bezeichnung, „Weltjudentum“ oder „Zersetzung“ heute mit den Bedeutungen fortleben, die ihnen die nationalsozialistische Sprachregelung verliehen hat, so ist das aber nicht nur eine Entlarvung des Geistes derer, die Wörter dieser Art in der von den Nationalsozialisten geprägten inhaltlichen Form verwenden, sondern auch ein Beweis für einen gewissen Erfolgsgrad der Sprachlenkung. Cornelia Berning beschränkt sich in ihrer eingehend erläuternden Zusammenstellung vom Nationalsozialismus geprägter, umgeprägter und bevorzugter Ausdrücke wo immer möglich nicht darauf, die Erstbelege nationalsozialistischen Gebrauchs anzugeben, sondern geht auch auf vornationalsozialistische Verwendung zurück und deckt damit zugleich die bewußten oder unbewußten Quellen nationalsozialistischer Sprachlenkung auf.

Nachschlagewerke sind immer „gefährliche“ Bücher; man nimmt sie zur Hand, um ein einzelnes Wort nachzusehen, und ehe man sich’s versieht, ist man ganz in die Lektüre auch anderer Wörterbuchartikel versunken. Diese magische Kraft teilt „Vom ‚Abstammungsnachweis‘ zum ‚Zuchtwart‘ “ mit anderen Wörterbüchern. Cornelia Bernings Buch hat den zusätzlichen Reiz, jedem Leser einen tiefen Einblick in die vom Nationalsozialismus gelenkte Sprache zu vermitteln und der Sprachwissenschaft, der Geschichtswissenschaft und anderen Disziplinen eine weitere Grundlage für die Erforschung der Zeit von 1933 bis 1945 zu geben.

Paul Horstrup