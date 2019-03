Von E. Stegmann

Wir haben uns über den kulturpolitischen Wert, den das Auswärtige Amt den deutschen Auslandsschulen beimißt, skeptisch geäußert. Gern geben wir heute einem erfahrenen Direktor solcher Schulen, jetzt 2. Vorsitzender des Verbandes Deutscher Lehrer im Ausland, Gelegenheit, die Dinge aus seiner Sicht darzustellen. Es erschiene uns töricht, leugnen zu wollen, daß deutsche Schulen im Ausland eine wichtige kulturpolitische Aufgabe erfüllen können und daß Lehrer, die von solchen Schulen nach Deutschland zurückkehren, Erfahrungen gewonnen haben, von denen auch die deutschen Schulen im Inland profitieren könnten. Es scheint uns andererseits erwiesen, daß die Wirklichkeit der deutschen Auslandsschulen dem von Oberschulrat Stegmann gezeichneten Idealbild bei vielen der vom AA subventionierten Schulen nicht entspricht; daß die regionale Verteilung dieser Schulen nicht kulturpolitischen Intentionen, sondern historischen Zufällen entspringt; und daß – so sehr wir ihnen fast die Hälfte des kulturpolitischen Auslands-Budgets gönnen wollen – die andere Hälfte für alle anderen Aufgaben kultureller Außenpolitik wirklich nicht ausreicht.

Deutsche Auslandsschulen gibt es seit mehr als hundert Jahren in vielen Teilen der Welt. Rund 140 von ihnen unterstützt das Auswärtige Amt durch Vermittlung von Lehrkräften und sonstige Hilfe. 44 dieser Schulen liegen in Europa, 54 in Ibero-Amerika, 27 in Asien und Afrika.

Weitere 200 verwandte Einrichtungen werden durch Lehrmittelspenden gefördert. Rund 1150 deutsche Lehrer, viele mit ihren Familien, sind zur Zeit an deutschen Auslandsschulen beschäftigt und unterrichten etwa 55 000 Schüler deutscher und fremder Nationalität.

Das Auswärtige Amt gibt in diesem Jahre etwa 55 Millionen Mark für die Förderung der deutschen Auslandsschulen (1878 waren es 75 000 Reichsmark); das ist etwas weniger als die Hälfte (43 %) seines Kulturetats.

Läßt sich dieser Aufwand vertreten?

Wer die deutschen Auslandsschulen kennt, wird die Frage bejahen. Vielleicht ist das Gastspiel eines deutschen Theater-Ensembles von größerer momentaner Wirkung; Schularbeit zeigt ihre Früchte erst nach Jahren. Aber unsere langjährig gen Erfahrungen beweisen, daß die deutschen Schulen wohl den bedeutendsten kulturellen Aktivposten der deutschen Außenpolitik darstellen.