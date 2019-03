Inhalt Seite 1 — Die Herrschaft der Anarchie Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es läßt sich auch in Bonn nicht länger leugnen: Der Schwerpunkt der Weltpolitik hat sich von Europa hinwegverlagert. Zwar ist keines der Probleme auf unserem Kontinent gelöst, es bleibt alles in der Schwebe, doch herrscht keine akute Gefahr. Eine Krieg-in-Sicht-Krise, wie wir sie zuletzt im Sommer 1961 erlebt haben, ist heute fast unvorstellbar; statt dessen haben sich langfristige Entwicklungsperspektiven aufgetan, die über die Hoffnungslosigkeit des Kalten Krieges hinausweisen. Dafür ist die "dritte Welt" in die Wetterzone gerückt, die Welt der jungen Staaten in Afrika und Asien. Sie ist, wie Couve de Murville es vor dem Forum der Vereinten Nationen ausdrückte, zum "Zentrum der Ungewißheit, der Krisen und sogar der Kriege" geworden – im Augenblick vor allem Asien.

Am Saum des asiatischen Bettelmantels züngeln die Flammen. In Aden herrscht Ausnahmezustand; an der Kaschmir-Grenze zwischen Indien und Pakistan wird die Waffenruhe tagtäglich durchbrochen; in Vietnam ist kein Ende des Krieges abzusehen; und in Indonesien ist noch zu Lebzeiten Sukarnos der unterirdische Stellungskrieg um seine Nachfolge in einen offenen Kampf um die Herrschaft ausgeartet. Von Arabien bis hin nach Australien steht die Zukunft weiter Landstriche unter einem Fragezeichen. Derweil ticken auch im Mittleren Osten vielerlei Zeitbomben, und von Kairo bis zum Kap der Guten Hoffnung schwelt die Glut des Unfriedens in der Asche des kolonialen Zeitalters.

All diese aktuellen oder potentiellen Unruheherde mögen für sich genommen belanglos erscheinen. Im Zusammenhang jedoch enthüllen sie das Grundmuster der kommenden Jahrzehnte. Die Konflikt-Achse der Weltpolitik ist dabei, sich zu verschieben. Die heute noch gängigen Vorstellungen werden morgen schon außer Kurs sein. Neue internationale Strukturen reifen heran. Die alten Etikette werden nicht mehr taugen, die Wirklichkeit der siebziger Jahre zu bezeichnen.

Die alten Etikette heißen: kommunistisch oder kapitalistisch, westliche Demokratie oder östliche Diktatur, freie Welt oder unfreie. Manche, die schon von Visionen eines Aufbruchs der jungen Völker gegen die alten geplagt sind (oder auch, wie die Chinesen, in ihnen schwelgen), versehen diese Etikette seit kurzem mit einem neuen Aufdruck: "Land gegen Städte", Farbig gegen Weiß, Süd gegen Nord. Das klingt wirklichkeitsnäher, aber trifft doch nur die halbe Wahrheit.

Der große Trennungsstrich im letzten Drittel des zwanzigsten Jahrhunderts wird nicht zwischen kommunistisch und kapitalistisch verlaufen, auch nicht, aller Voraussicht nach, zwischen Farbig und Weiß. Der Gegensatz, der die künftige Weltpolitik bestimmt, wird der zwischen stabilen Ländern und labilen sein, zwischen disziplinierbaren und undisziplinierbaren Völkern, zwischen regierungsfähigen und regierungsunfähigen Eliten, zwischen bestechlichen und unbestechlichen Verwaltungen.

Die Zone der Stabilität ist zum größten Teil weiß, doch gehören Japan und wohl auch China dazu; sie besteht hauptsächlich aus industrialisierten Ländern und beschränkt sich auf die gemäßigten Breiten in der südlichen und nördlichen Erdhälfte. Die Zone der Labilität ist überwiegend farbig, doch zählt das weiße Südamerika dazu; sie besteht vor allem aus Ländern, deren Industrialisierung in den Anfängen steckt, und ist im großen ganzen auf tropische und subtropische Breiten begrenzt, obgleich ihre Ausläufer weit ins Mittelmeerbecken hinreichen.

Die Ereignisse der letzten Wochen haben uns einen Vorgeschmack dessen gegeben, was uns an Erschütterungen aus den labilen Regionen der Welt erwartet. Die Illusion ist zerstoben, mit der Freiheit werde den ehemaligen Kolonien zugleich auch Staatsweisheit und Selbstvertrauen, Augenmaß und die Gabe der Bescheidung verliehen – die Hoffnung auch, die jungen Staaten der dritten Welt wären bereit, willens und fähig, aus den Erfahrungen der alten zu lernen. Die NEFOs (New Emerging Forces), von denen Sukarno so gern spricht, die "Neuen aufstrebenden Kräfte", wollen ihre Erfahrungen selber machen und beanspruchen daher auch das Recht auf ihre eigenen Irrtümer. Es mag dies unvernünftig scheinen, aber junge Nationen handeln nun einmal nicht anders als junge Menschen; zu ihrer Zeit treben es die alten Staaten schließlich kein Jota anders.