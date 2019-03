Die Kurse der deutschen festverzinslichen Papiere sind für den deutschen Sparer zum Ärgernis Nr. 1 geworden. Im Vertrauen auf die "Sicherheit" und "Wertbeständigkeit" einer Anlage in Rententiteln – sowie verlockt durch den relativ hohen Zins – haben viele Leute Pfandbriefe, Anleihen und Industrieschuldverschreibungen erworben. Wenn diese Sparer heute Bilanz machen, dann sieht sie durchweg negativ aus. Nach einer Daumenregel läßt sich sagen, daß der Zinsertrag eines ganzen Jahres durch die in den letzten zwölf Monaten eingetretenen Kursverluste aufgezehrt worden ist. Nicht einmal die "Entwertungsprämie", also der Satz, den man vom Zins dem Kapital wieder zuschlagen sollte, um den Wert der Ersparnisse auf gleicher Höhe zu behalten, ist verdient worden. Unter diesen Umständen mag es vielleicht provokatorisch wirken, über den Erwerb von Rentenpapieren zu sprechen. Aber es wäre töricht, es nicht zu tun, denn ich glaube, daß der Rentenmarkt "trotz allem" noch Beachtung verdient.

Die Großwetterlage auf dem Kapitalmarkt hat sich nicht geändert. Sie wird bestimmt durch die Übernachfrage nach Kapital, der nur ein unzureichendes Angebot gegenübersteht. Im Grunde läßt sich das Angebot auch nicht mehr erhöhen. Gewiß, manche Leute halten mit der Anlage zurück, in der Hoffnung, demnächst noch bessere Konditionen erzielen zu können. Aber die zeitliche Abstinenz rüttelt nicht an der Tatsache, daß die Nachfrage dem Kapitalaufkommen noch längst nicht angepaßt ist. Nach den Börsenregeln müßte der Zins weiter steigen. Das würde mit einiger Sicherheit dazu führen, daß zwar das Kapitalaufkommen im Inland nicht wächst, aber aus dem Ausland wieder mehr – gegenwärtig noch unerwünschtes – Kapital hereinfließen wird, das wir gerade mit Hilfe der vom Bundesverfassungsgericht als legal angesehenen Kuponsteuer an den Grenzen aufzuhalten versuchen.

Um den Kapitalzins am weiteren Steigen zu hindern, wurde eine längere Emissionspause eingeführt, traten in Bonn Bundesvertreter, Länder- und Kommunaldelegierte zu gemeinsamen Gesprächen zusammen, mit dem Ziel, die Kapitalnachfrage der öffentlichen Hand dem Kapitalaufkommen anzupassen, und versucht der Zentrale Kapitalmarktlenkungsausschuß durch eine vorsichtige Dosierung keinen Nachfrageüberhang entstehen zu lassen.

Wir wollen uns hier nicht damit befassen, meine verehrten Leser, ob diese Maßnahmen zu dem gewünschten Erfolg führen werden oder nicht. Aber dieser Schluß läßt sich ziehen: Der hohe Zins wird vorläufig bleiben. Und ich glaube andererseits auch sagen zu können, daß eine nennenswerte weitere Steigerung vorläufig kaum zu erwarten ist. Der achtprozentige Anleihetyp, der manchmal am Horizont aufgetaucht war, hat gegenwärtig keine Chance. Ich würde ihn allerdings nicht als Unglück ansehen, denn die Differenz des Nominalzinses zwischen 7 und 8 Prozent ist nur noch optisch groß. Die Effektiv-Verzinsung liegt heute bereits näher bei 8 als bei 7 Prozent.

Nach Lage der Dinge, meine verehrten Leser, sollten Sie sich nicht scheuen, auch in diesem Jahr wieder Rentenwerte zu kaufen. Bedenken Sie, daß die Kursverluste für Sie so lange nur auf dem Papier stehen, wie Sie Ihre Papiere nicht verkauft haben. Pech für den, der verkaufen muß. Der sollte sich allerdings fragen, ob er richtig disponiert hat.

Was hat der Rentenmarkt heute zu bieten? Da ist zunächst die 7prozentige Anleihe des Saarlandes zum Ausgabekurs von 98 1/4 Prozent. Nach fünf Jahren beginnt die Tilgung zu 100 Prozent. Die Gesamtlaufzeit beträgt 15 Jahre. Die Rendite liegt bei 7,3 Prozent. Im Oktober wird wahrscheinlich noch eine Anleihe der Technischen Werke in Stuttgart zu ähnlichen Konditionen folgen. Eine "große" Bundesanleihe ist nicht vorgesehen. Erst im November soll wieder geprüft werden, ob die Zeit für einen "dicken Brocken" reif ist. In der Zwischenzeit hoffen die Banken, ihre Bestände an nicht abgesetzten festverzinslichen Papiere verringern zu können.

Schon in früheren Gesprächen hatte ich Ihnen gesagt, daß die neuen Emissionen mit dem hohen Nominalzinssatz für jene Sparer in Frage kommen, die sich über die steuerliche Seite des Rentenbesitzes keine Gedanken zu machen brauchen. Wer jedoch die Zinsen als "Kapitaleinkünfte" versteuern muß, sollte auf jene Anleihen zurückgreifen, die mit einem niedrigen Nominalzinssatz ausgestattet sind, deren Kurse bei 90 Prozent liegen.