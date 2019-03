Von Kai Hermann

Einige hundert sozialdemokratische Abgeordnete und Funktionäre werden in den nächsten Tagen eine hektographierte "Wahlanalyse" per Post erhalten. Absender ist eine Gruppe Berliner Genossen, die sich selbst zu den politischen Freunden Willy Brandts zählt. In ihren "Thesen zum Wahlausgang 1965" werfen die Berliner Sozialdemokraten einem prominenten Parteifreund vor, "Nationalismus zu säen und an dumpfe, unausgegorene, mystische Instinkte" zu appellieren – eine Politik zu betreiben, die auf lange Sicht gewiß nicht der SPD, kaum der CDU, sondern wahrscheinlich der NPD zugute kommen müsse.

Diese Attacke zielt auf Herbert Wehner. Wörtlich heißt es in der Analyse: "Einer der Tiefpunkte des Wahlkampfes und beschämend für unsere Partei ist jene Erklärung von Herbert Wehner, ‚daß es ihn kalt ans Herz greife‘, als er Erhard beschimpfte, weil dieser angeblich zu laut auf die Rede Cyrankiewicz’ und das Schweigen de Gaulles zu dieser Rede reagierte."

So schwere Geschütze sind von Sozialdemokraten seit Jahren nicht mehr auf Repräsentanten der eigenen Partei gerichtet worden. Die eiserne Disziplin der Partei und der Wille, die Regierungsverantwortung zu übernehmen, hat die Kritiker der Bonner Baracke während zwei Legislaturperioden zur Zurückhaltung gezwungen. Die Wahlniederlage war für die "Linke" in der SPD das Zeichen zum Angriff. Sie fühlt sich durch das Wahlergebnis bestätigt, und sie fordert Konsequenzen.

Es ist kein Zufall, daß der erste Vorstoß gegen die "Wehner-Erler-Gruppe" in der Parteiführung gerade aus Berlin kommt. In Berlin haben sich schon seit 1960 Sozialdemokraten zusammengefunden, die sich selbst als "radikal-demokratischer" Flügel der Partei verstehen. Die Aktivität dieser Gruppe führte zu einer zunehmenden Politisierung der unteren Parteigremien in Berlin, während fast überall im Bundesgebiet Mitglieder und Funktionäre die politische Willensbildung mehr und mehr der Führung überließen. Die parteiinterne Auseinandersetzung um den politischen Kurs der SPD nach Godesberg fand fast ausschließlich in Berlin statt. Und die Kritiker der sozialdemokratischen Führung, die in ihren eigenen Parteiorganisationen, heute ohne Hausmacht sind, erwarteten nach der Wahlniederlage den Vorstoß aus Berlin.

Die Berliner "Linke", die sich heute nur noch ungern als "links" apostrophieren läßt und die sich auch tatsächlich in die alten politischen Kategorien schlecht einordnen läßt, hat die Nachfolge der marxistisch orientierten Berliner SPD-Opposition unter Franz Neumann angetreten. Die Neumann-Gruppe, die zu den entschiedensten Gegnern des Godesberger Kurses gehörte, wurde nach erbitterten Machtkämpfen von Willy Brandt und seinen Anhängern fast vollständig "aufgerieben". Ihre Mitglieder mußten die Partei verlassen oder wurden aus ihren Funktionen abgewählt.

Die Initiative zur Sammlung einer "jungen Linken" ging nach der Ausschaltung Neumanns von dem damaligen Vorsitzenden der "Falken", Harry Ristock, aus. Ristock meinte – im Gegensatz zu Neumann –, daß die Wandlung der SPD von der Mitglieder- zur Wählerpartei, von der Klassenkampf- zur Volkspartei weitergehen müsse. Trotz einiger Vorbehalte akzeptierten er und seine politischen Freunde schon Anfang der sechziger Jahre das Godesberger Programm. Freilich zogen sie andere Konsequenzen aus der Wandlung zur Volkspartei als die Parteiführung. Während Herbert Wehner und zunächst auch Willy Brandt eine monolithische Struktur der Partei durch rigorose Ausschaltung aller Kritiker anstrebten, forderte die Ristock-Gruppe eine möglichst große Bandbreite der Diskussion innerhalb der Partei. Gleichzeitig benutzte sie jedoch ähnliche Methoden, wie sie die "Rechte" gegen die Oppositionellen angewandt hatte, um sich eine Plattform in der Partei zu schaffen – durch straffe Organisation und systematische Kaderarbeit.