RADIO BREMEN

Samstag, 2. Oktober, die Musiksendung:

Im Juni feierte er seinen fünfundsechzigsten Geburtstag. Er blieb in der Stille seiner Stuttgarter Hochschule, längere würdigende Kolumnen hatte er nicht zu sammeln. Radio Bremen eine ihn jetzt mit der konzertanten Wiedergabe eines seiner fast vergessenen Einakter.

1954 brachte Köln Hermann Reutters "Die Witwe von Ephesus heraus, ein Achtzig-Minuten-Stück. Der Römer Petronius lieferte die Fabel, Ludwig Andersen schrieb sie um zu einem Libretto, eine amüsante und nicht weiter komplizierte Geschichte von der jungen Witwe, die am Grabe des Gatten ausharren möchte, von dem Soldaten, der die hübsche Frau gewinnen möchte, vom retardierenden Glauben an die Treue, von Mißgeschicken und verzwickten Situationen und von der alles besiegenden neuen und immer wieder jungen Liebe.

Den Liedkomponisten von Rang Hermann Reutter findet der Hörer wieder in den langen und kunstvoll gebauten Linien, in der sorgfältig erarbeiteten Harmonie von Wort und Ton; der dramatische Musiker Reutter bleibt hier ein wenig im Mittelfeld. Hindemiths Mischklänge stehen gegen angejazzte Rhythmik, gelegentliche Zwölftönigkeit fällt zurück in publikumswirksameres Dur-Moll, Lyrisches und Banales, das märchenhaft Entrückte und die mit heiterem Mäntelchen verhüllte Lehrhaftigkeit – das Werk schillert in zu vielen Farben.

Andere Werke hat Reutter einer Revision unterzogen, seinen "Saul", den "Verlorenen Sohn" und den "Doktor Johannes Faustus". Eine ähnliche Neubearbeitung müßte der "Witwe" zur neuen Liebe auch neues Leben schenken können. Die hier gehörte Aufnahme unter Siegfried Goslich konnte nur den Wunsch anregen, Reutters Werken ab und zu einmal wieder zu begegnen.

H. J. H.