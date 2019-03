James Burnham: Begeht der Westen Selbstmord? Ein Versuch über Bedeutung und Zukunft des Liberalismus; Econ-Verlag, Düsseldorf, Wien; 359 Seiten, 19,80 DM.

Der Westen leidet an galoppierender Gehirnerweichung. In selbstmörderischem Wahnsinn, ohne durch eine stärkere Kraft dazu gezwungen zu sein, gibt er eine strategische und ideologische Position um die andere auf. Setzt sich dieser Prozeß in den nächsten Jahrzehnten fort, so "wird der Westen am Ende sein; werden seine Zivilisation, seine Gesellschaftsformen und Nationen in keiner Hinsicht, in keiner wahrnehmbaren Form mehr vorhanden sein". Also sprach James Burnham. Er ist dem Erreger dieser Paralyse des Westens auf die Spur gekommen: es ist der Liberalismus. Der Liberalismus ist die Ideologie des westlichen Selbstmords.

Burnham beschreibt den Liberalismus als "ideologisches Syndrom", als einen Komplex von "Grundgedanken, Glaubenssätzen, Prinzipien, Zielen, Ansichten und Wertvorstellungen", die stets im Zusammenhang oder in Gruppen auftreten. Neunzehn Elemente, die im großen und ganzen von jedem echten Liberalen akzeptiert werden und die Burnham in einem Katalog aufzählt, sollen dieses liberale Syndrom ausmachen.

Hierher gehören Vorstellungen von der Natur des Menschen: Der Liberale betrachtet den Menschen als rational und unbegrenzt entwicklungsfähig. Gesellschaftliche Mißstände beruhen auf Unwissenheit und fehlerhaften gesellschaftlichen Einrichtungen. Zum liberalen Syndrom gehören ferner Vorstellungen von der gerechten Organisation der Gesellschaft, Nach Burnham neigt der Liberale zur Gleichmacherei. Er tritt für progressive Einkommens- und Erbschaftssteuer, in extremen Fällen sogar für Enteignung ein – kurz, er ist für den Wohlfahrtsstaat.

Besonders verhängnisvoll sind aber jene Elemente des liberalen Syndroms, die die auswärtigen Beziehungen betreffen: Der Liberale ist Internationalist. Er geht von der prinzipiellen Gleichwertigkeit der menschlichen Rassen aus, befürwortet Entwicklungshilfe und Abrüstung und will nicht sehen, daß es von Zeit zu Zeit unvermeidlich ist, die internationalen Konflikte "nicht durch Verhandlungen und Kompromisse, sondern durch die Anwendung von Macht, Gewalt, Zwang und manchmal auch Krieg" zu schlichten (S. 146).

Mit Sicherheit werden sich viele Liberale in dem Spiegel, den ihnen Burnham vorhält, nicht erkennen. Dies liegt am Spiegel. In polemischer Absicht abstrahiert Burnham von der Vielschichtigkeit der westlichen ideologischen Positionen und wirft Dinge in einen Topf, die unterschieden werden müssen, will man ein adäquates Bild des westlichen politischen Denkens erhalten. Liberale im traditionellen Sinn, denen es um die Freiheit vom Staate geht, Demokraten, die Freiheit als Möglichkeit der Teilnahme des einzelnen am Staate verstehen, und demokratische Sozialisten sind für ihn eben "Liberale". Nur so kann es zu der Behauptung kommen, der Liberalismus neige "zu einer plebiszitären Interpretation der Demokratie", ersetze "Patriotismus plus christlichen Glauben ... durch Internationalismus" oder ziehe gar das "Fürsorgedenken" der "Privatinitiative" vor.

Der Grund der selbstzerstörerischen Konsequenz der liberalen Vorstellungen ist das, was Burnham die "Dialektik des Liberalismus" nennt. Da der Liberalismus in Innen- und Außenpolitik für das Gleichheitsprinzip und die Beseitigung von Hunger und Armut eintritt und zudem gegenüber den zu kurz Gekommenen Schuldgefühle hegt, ist er "moralisch gegenüber jenen ,entwaffnet‘, die in der Sicht der Liberalen als minderbegünstigt gelten".