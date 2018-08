Inhalt Seite 1 — Ein Schatzminister für Bonn Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Simon

Die Mitglieder des bisherigen Kabinetts Erhard haben immer wieder versichert, daß die bestehende Regelung der Zuständigkeiten es ihnen auch beim besten Willen nicht immer ermögliche, in ihrem Bereich erfolgreich zu arbeiten. Das gilt besonders für die Wirtschaftspolitik. Es gibt in der Bundesrepublik noch nicht jene „Wirtschaftspolitik aus einem Guß“, die notwendig ist, um die Wirtschaft auch in schwierigen Situationen durch die Klippen der Konjunktur zu steuern. Dazu bedarf es neben einer Neufestsetzung der Kompetenzen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einer besseren Zusammenarbeit im Bundeskabinett.

Für die Wirtschaftspolitik ist heute, soweit sie nicht „Grundsatzfragen der Politik“ berührt, der Wirtschaftsminister verantwortlich. Streng genommen dürfte sich für dieses Amt niemand zur Verfügung stellen. Denn wer kann die Verantwortung für das wirtschaftliche Schicksal eines Landes übernehmen, wenn er nicht zugleich auch die Instrumente erhält, mit denen die Konjunktur gesteuert werden kann.

Für wichtige wirtschaftspolitische Aufgaben gibt es besondere Ressorts, die sich gegenüber dem Wirtschaftsminister nur zu leicht als Anwalt des Teilbereichs fühlen, für den sie zuständig sind; um übergeordnete Gesichtspunkte und die Wirtschaft im ganzen kümmern sie sich häufig herzlich wenig. Gutes Zureden allein hilft nicht. Das hat sich nach Kabinettssitzungen, in denen wirtschaftspolitische Entscheidungen anstanden, immer wieder gezeigt.

Wie kann der Wirtschaftsminister die Konjunktur steuern, wenn er weder für die Ausgaben des Bundes noch für die steuerliche Belastung der Wirtschaft zuständig ist? Ohne Zweifel läßt sich der Wirtschaftsablauf am wirksamsten beeinflussen, wenn der Staat seine Ausgaben beim Aufschwung bremst und bei Anzeichen einer beginnenden Flaute erhöht. Über dieses wirksamste konjunkturelle Steuerungsmittel verfügt aber nicht der Wirtschafts-, sondern der Finanzminister. Daß auch sein Einfluß auf den Bund beschränkt ist und Länder und Gemeinden im Grunde tun und lassen können, was sie wollen, liegt an der von den Alliierten seinerzeit festgelegten Finanzverfassung., Aber das ist Kein Trost,

Dieses heillose Durcheinander konnte auch durch die Existenz des Kabinettsausschusses für Wirtschaft, das sogenannte Wirtschaftskabinett, nicht beseitigt werden. Immer wieder kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen den dort vertretenen Ressortchefs, die dann – wenn überhaupt – auf einer Sitzung der gesamten Bundesregierung beigelegt wurden. Und da konnte es dann passieren, daß schließlich die Stimme des Sonder- oder Gesundheitsministers, die in wirtschaftlichen Dingen eine andere Auffassung hatten als der Wirtschafts- oder Finanzminister, den Ausschlag gab. Das tat der Sache, um die es ging, nicht immer gut.

Sucht man nach einem logischen Schema für die Organisation der Bundesregierung, dann müßten alle wirtschaftlichen Aufgabenbereiche in einer Spitze zusammengefaßt werden, so wie es bei der Außenpolitik oder der Verteidigung schon längst selbstverständlich ist. Und das würde dann so aussehen: