Von Joachim Schwelien

New York, Anfang Oktober

Wer dem Pandämonium der Subway in der Hauptverkehrszeit entronnen war, den wirbelte der Strom der Gläubigen und Andachtsvollen an diesem ersten kalten Herbstabend über Steinrampen und Betontreppen auf irgendeinen Sitz im Yankee-Stadion, dem riesigen offenen Oval im schmutzigsten Teil des New Yorker Stadtviertels Bronx. Es war am Montagabend: am Ende des Papstbesuches in der Weltstadt, die acht Millionen Menschen beherbergt, in der Metropole mit ihren undurchdringlichen Schichtungen von Menschen verschiedener Rassen, Religionen und ethnischer Herkunft.

Das Yankee-Stadion ist sonst die Arena der Baseball-Gladiatoren, aber diesmal hatte sich die Arena in einen "Petersplatz der Neuen Welt" verwandelt. Denn Paul VI. zelebrierte vor neunzigtausend Katholiken und einigen tausend Andersgläubigen eine Messe für den Frieden. Wären nicht die Hymnen, die Gebete, die Liturgie und das Zeremoniell der Andachtshandlung gewesen, so hätte man freilich meinen können, eine Stadt sei zusammengeströmt, um einen Herrscher zu feiern.

Als die offene Limousine mit dem Papst in das Rund des Stadions einfuhr und es anderthalbmal umkreiste, als Paul VI. sich immer wieder vorbeugte und der Menge beide Hände grüßend und segnend entgegenstreckte, dröhnte ein unbeschreiblicher Jubel wieder und wieder auf, getragen von dem Zuruf: "Long live the Pope!" – "Lang lebe der Papst!" Es gab Beifallsklatschen und gellende Pfiffe, wie dies der amerikanischen Art der Begeisterung entspricht. Und während der päpstlichen Messe zuckten immerfort die Blitzlichter Tausender von Photoapparaten auf. Fürwahr, auch der Gottesdienst kann säkularisiert werden...

Der Rasen der Arena war mit Teppichen überdeckt. In der Mitte war auf rot eingeschlagenem Podest ein weißer Tischaltar errichtet worden, überdacht von einem goldfarbigen Schirm mit dem Kruzifix auf der Spitze. Rechts und links, neben den Dekorationen von Blumen und Zierbüschen, hatten sich Chorknaben und Meßdiener gruppiert. Zum Weiß ihrer Gewänder fügten sich das strenge Schwarz und der Purpur der Kardinäle, das Rot der Bischöfe und Prälaten. Auf den Rängen und Galerien hatten katholische Laien aus ganz Amerika Platz gefunden.

Der Papst weihte für ein Priesterseminar der Erzdiözese New York einen Stein aus der Peterskirche – dies zum Symbol, daß nun ein Stück Rom in das junge Katholikentum Amerikas eingepflanzt worden sei. Zwar war der Besuch des Papstes nur kurz, doch wird er unvergeßlich bleiben als ein Höhepunkt im religiösen Leben der etwa fünfzig Millionen katholischen Amerikaner.