Erstaunen dürfte auf dem Lande eine Denkschrift anstiften, in der die evangelische Kirche zum Erntedankfest die Bauern darauf hinweist, daß der Gebrauch des Rechenstifts bei der Betriebsführung nicht im Widerspruch stehe zu dem Vertrauen auf den Segen Gottes. Tatsächlich ist die Buchführung bei unseren Bauern noch nicht übermäßig verbreitet. Die meisten vertrauen eher auf das gute Wetter und auf den politischen Einfluß des Bauernverbandes.

Was die Kirche zur "Neuordnung der Landwirtschaft" sagt, sind für Agrarwissenschaftler und einsichtsvolle Agrarpolitiker keine Sensationen. Es sind eine Reihe von Wahrheiten, die man unseren Bauern gern verschweigt oder ihnen mit dem Zusatz serviert, daß die Grüne Front diese unangenehmen ökonomischen Tatbestände schon mit politischen Mitteln zurechtbiegen werde. Die Kirche fühlt sich aber, wie sie schreibt, zum Mut verpflichtet, überholte Vorstellungen über die Stellung des Bauern in der Gesellschaft abzubauen.

Es ist unmöglich, allen heute in der Landwirtschaft Beschäftigten durch Produktions- oder Preissteigerungen ein ausreichendes Einkommen zu verschaffen. Die beste Agrarhilfe besteht nach Ansicht der Kirche in der Schaffung gewerblicher Arbeitsplätze auf dem Lande, damit der Kleinlandwirt sich dort ein Zusatzeinkommen erarbeiten kann.

Mancher Bauer wird betroffen sein. Er mag sich aber an das Dichterwort erinnern, in dem es heißt, daß neben manchem Schiefen auch viel Richtiges stehe in Hirtenbriefen. ks