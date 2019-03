Moskaus Wirtschaftsreform – überaus vorsichtig und zögernd

Von Wolfgang Leonhard

Würde es nun endlich grünes Licht für die seit langem diskutierte und so dringende sowjetische Wirtschaftsreform geben? Das war die Frage, die sich viele der 175 Mitglieder und 155 Kandidaten des Zentralkomitees stellten, als sie zur Plenartagung des höchsten Parteigremiums im Kreml zusammentraten.

Das entscheidende Referat auf dieser bedeutsamen Tagung hielt nicht der Erste Parteisekretär Leonid Breshnew, sondern der sowjetische Ministerpräsident Alexej Kossygin. Sein Thema: "Die Verbesserung der Leitung in der Industrie, die Vervollkommnung der Planung und die Verstärkung der wirtschaftlichen Stimulierung der Industrieproduktion." Da die langatmigen Titel solcher Parteireferate stets genau durchdacht sind, fiel eins sofort auf: In der Überschrift fehlte der sonst übliche Hinweis auf die Partei, und der Begriff "Planung" wurde diesmal durch "Stimulierung" ergänzt.

Nicht wenige Teilnehmer der ZK-Tagung dürften die Lebendigkeit Chruschtschows vermißt haben, seine Abschweifungen, seine persönlichen Erinnerungen, seine plastischen Beispiele, seine oft drastische Ausdrucksweise und seine Vorliebe für Sprichwörter. Im Gegensatz dazu war Kossygins Redestil nüchtern, sachlich und in der Form vielleicht etwas langatmig – aber die Teilnehmer der Moskauer Tagung sind durch den Inhalt seiner Rede und die neuen Akzente gewiß entschädigt worden.

Auffallend war zunächst, daß Kossygin das 1961 verkündete sowjetische Parteiprogramm und die darin enthaltenen überhöhten, in einigen Punkten sogar utopischen Zielsetzungen überhaupt nicht erwähnte. Die Tatsache, daß Kossygin das Parteiprogramm einfach überging, zeugt von Realismus, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiet. Statt des von Chruschtschow so stark propagierten Endziels der zukünftigen kommunistischen Gesellschaft stellte Kossygin solche Begriffe wie "wissenschaftlich-technische Revolution", "wirtschaftliche Stimulierung" und "ökonomische Anreize" mehr in den Vordergrund.

Nach dem seit langem festgelegten sowjetischen Ritual begann auch Kossygin mit der Aufzählung der Erfolge. Im Verlauf des Sieben-Jahrplans von 1959 bis 1965 sei die sowjetische Industrieproduktion um 84 Prozent gestiegen, die Erzeugung der Elektroenergie habe sich fast verdoppelt. Die Stahlerzeugung der UdSSR, die sich in den letzten sieben Jahren von 55 auf 91 Millionen Tonnen erhöht habe, sei heute größer als die Stahlproduktion Großbritanniens, Frankreichs und der Bundesrepublik Deutschland zusammengenommen. Über 5500 große Industriebetriebe seien errichtet worden.