Werdende Mütter in der Fabrik haben es fast leichter als Hausfrauen

Die Öffentlichkeit war alarmiert. Der Göttinger Gynäkologe Professor Kirchhoff hatte – das gab er beim Deutschen Ärztetag 1961 in Wiesbaden bekannt – in seiner Klinik folgendes beobachtet: Von hundert Müttern, die während der Schwangerschaft berufstätig waren, hatten siebzehn eine Frühgeburt – unter den Hausfrauen zählte er nur sechs. Das ist in der Tat ein auffallender Unterschied. Diese Zahlen aus der renommierten Klinik eines renommierten Fachmannes förderten fortan die Meinung, es bestehe zwischen Berufstätigkeit und Frühgeburten ein ursächlicher Zusammenhang.

Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Zwei Jahre nach diesem Ärztetag wurde auf dem Kongreß für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Düsseldorf eine Untersuchung prämiiert, die Dr. Winkler, den Werksarzt der Apparatefabrik Krefeld der Deutschen Philips GmbH, zum Verfasser hat. Fünf Jahre lang hatte er über 500 schwangere Frauen überwacht, die als Akkordarbeiterinnen für Fernsehgeräte am Fließband oder an Einzelplätzen beschäftigt waren. Die Frühgeburtenquote dieser berufstätigen Mütter lag unter drei Prozent und damit noch beträchtlich unter dem Durchschnitt des Landes Nordrhein-Westfalen.

Der Werksarzt verwahrt sich allerdings dagegen, daß seine Ergebnisse mit denen seines berühmten Kollegen "in propagandistischer Weise" verglichen werden. "Professor Kirchhoff hat mir zwar auf mehrmalige Anfrage nicht erklärt, wie er zu seinen Zahlen gekommen ist", sagt der Arzt, "aber ich glaube, daß man klinisches Material nicht einfach mit dem einer modernen, werksärztlich gut versorgten Fabrik vergleichen kann. Immerhin ist das Vorurteil ins Wanken geraten, Fabrikarbeit sei in jedem Falle Gift für die Mutter und das werdende Kind."

Die Diskrepanz zwischen den Göttinger und Krefelder Zahlen ist vermutlich zu einem Teil nur scheinbar, wenn man unter anderem bedenkt: In eine Universitätsklinik werden in großer Zahl auch Frauen eingeliefert, bei denen die Fehlgeburt schon eingesetzt hat, während es der Werksarzt vor allem mit gesunden Frauen zu tun hat und bemüht ist, ihre Schwangerschaft zu erhalten. Dennoch sind seine Erfahrungen geeignet, Vorurteile zu überdenken. Ich fragte ihn:

Ist die Betreuung schwangerer Frauen in Ihrem Werk so vorbildlich?

"Das wäre übertrieben. Aber meine Kollegen aus anderen großen Werken – wie in Wolfsburg – fanden auch keine anderen Ergebnisse. Aber da noch längst nicht jede Fabrikarbeiterin unter dem Schutz eines ständig anwesenden Werkarztes ist, sind diese Zahlen zur Zeit noch Idealnormen und keineswegs repräsentativ."