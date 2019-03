Inhalt Seite 1 — Falsche Ratgeber Seite 2 Auf einer Seite lesen

Starke Kräfte wollen den Bundespräsidenten zwingen, die Verfassung zu verletzen. Sie werden erfolglos sein.

Das Grundgesetz weist dem Bundespräsidenten eine Aufgabe zu, ohne die eine Demokratie nicht funktioniert: Er hat Schiedsrichter zu sein im parlamentarischen Kampf. Die Parteien sollen nach der Macht streben, Gegensätze und Fehler des Gegners nicht vertuschen, sondern deutlich machen; der Wähler muß wissen, wen und was er wählt. Der Bundespräsident aber soll der – nur zu natürlichen – Neigung der Kämpfenden entgegentreten, die politische Moral und die Rechte des Gegners zu mißachten und dabei die Verfassung zu verletzen. Deshalb steht er über den Parteien. Die Politiker und die Parteien dürfen den Bundespräsidenten nicht in ihre Politik verwickeln.

Kann man sich einen Schiedsrichter vorstellen, der einer Partei rät, wie sie spielen oder gar welche Spieler sie aufstellen soll? Zu solchen bedenklichen Torheiten möchten einige Politiker und Presseleute Bundespräsident Lübke verführen.

Ansehen und Geschicklichkeit des Bundespräsidenten werden nach jeder Bundestagswahl auf die Probe gestellt. Der regierungslose Zustand ist gefährlich; unverantwortliche Kräfte gewinnen Handlungsfreiheit für Intrigen, die die innere und äußere Politik bedrohen können. Der neue Bundeskanzler muß also so schnell und so unauffällig bestellt werden, wie das nach einem leidenschaftlichen Wahlkampf möglich ist. Der mit Hilfe des Bundespräsidenten bestellte Kanzler soll kraftvoll regieren können. Weder seine Politik noch die Wahl der Mitarbeiter dürfen vorher zerredet werden. Der Bundespräsident kann nicht verhindern, daß andere dies tun; er selber jedoch wird sich aus solchen gefährlichen Unternehmungen gewissenhaft heraushalten müssen.

Der Wahlausgang macht ihm das leicht. Eine Große Koalition – vielleicht sinnvoll, wenn die großen Parteien gleich stark geworden wären – kommt nicht in Frage. Eugen Gerstenmaier, der sie angestrebt hatte, sagte das mit sympathischer Offenheit schon in der Wahlnacht. Barzel besorgte seine Aufgabe schnell und exakt: Zwei Tage nach der Wahl schon konnte (und mußte) Adenauer als CDU-Vorsitzender dem Bundespräsidenten Ludwig Erhard als Kanzler-Kandidaten der größten Partei benennen. Kein Zweifel, daß der Bundestag ihn wählen wird.

Nun aber gibt es Kräfte, die eine starke Regierung unter Erhard gar nicht wollen. Vor allem Adenauer (der bis zu seiner Ablösung als Parteivorsitzender im nächsten Jahr noch ein bißchen Macht hat) möchte es seinem ungeliebten Nachfolger schwer machen – gewiß nicht nur aus persönlichen Gründen.

Aber das darf Lübke nicht vom geraden Weg der Pflicht abhalten. Er muß dafür sorgen, daß Erhard mit ungeschwächter Autorität vom Bundestag gewählt wird. Deshalb kann die Behauptung der "Bild"-Zeitung nicht wahr sein, daß Lübke zu Erhard gesagt habe: "Kommen Sie mir nicht mit Schröder". Der Bundespräsident bildet keine Regierung und macht keine Politik; er sorgt dafür, daß die Regierung sie machen kann. "Bild" spielte also gewissenlos mit der Autorität des Bundespräsidenten.