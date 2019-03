Inhalt Seite 1 — Fragen an die Befrager Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gerhard Schmidtchen: Die befragte Nation. Über den Einfluß der Meinungsforschung auf die Politik. Fischer-Bücherei, Bücher des Wissens Nr. 689, überarbeitete Ausgabe; 390 Seiten, 4,80 DM.

Der Streit der demoskopischen Institute in der Bundesrepublik und die Auseinandersetzung über die Rolle der Meinungsbefragungen in der Demokratie werden wahrscheinlich noch länger anhalten als die Bemühungen, eine neue Regierung zu bilden. Niemand sollte an der Diskussion über die Demoskopie teilnehmen, ohne die Arbeit Gerhard Schmidtchens gelesen zu haben.

Schmidtchen, Mitarbeiter des Allensbacher Instituts, liefert freiwillig und unfreiwillig alle Unterlagen, die man für das Gespräch über die Rolle der Meinungsbefragerei kennen muß.

Dieses Buch schildert die Geschichte der Meinungsforschung und ihren Einfluß auf die deutsche Politik von 1950 bis 1965. Es berichtet von den Einflüssen der Umfrageforschung auf politische Entscheidungen in der Bundesrepublik. Voller Stolz wird ein Vertrag der Bundesregierung mit dem Allensbacher Institut erwähnt, der 1950 abgeschlossen wurde. Die regierende Partei wurde danach Monat für Monat über die Stimmung der Deutschen informiert. Mit Freude wird ein Brief Dr. Adenauers zitiert, in dem dieser 1957 nach den Bundestagswahlen dem Mitbegründer des Allensbacher Instituts, Herrn E. P. Neumann, für die Wahlhilfe dankt. Überzeugend stellt Gerhard Schmidtchen dar, daß die Wahlsiege der CDU 1953 und 1957 ohne die Befragungen der Allensbacher kaum möglich gewesen wären.

Es besteht kein Anlaß, die Darstellungen des Allensbacher Autors zu bezweifeln. Die Schlußfolgerung: Die Politik und die Propaganda aller Parteien in der Bundesrepublik werden entscheidend von den Resultaten und Analysen der Meinungsbefragung beeinflußt.

Nicht genug damit! Zu Recht hat Gerhard Schmidtchen für seine Arbeit den Titel "Die befragte Nation" gewählt. Denn folgt man dem Verfasser, so gibt es kaum ein Gebiet unseres allgemeinen und unseres persönlichen Lebens, für das sich die Demoskopen nicht interessieren. Erstaunlich bleibt, daß die Institute immer wieder Menschen finden, die sich bereit erklären, die zum Teil recht indiskreten Fragen zu beantworten.

Gerhard Schmidtchen gibt also freiwillig den Einfluß der Demoskopen auf die Parteien zu. In seinem Buch wird aber kaum ein Problem behandelt, das zumindest so wichtig ist wie alle anderen: Welchen Einfluß haben die veröffentlichten Prognosen auf die Meinungsbildung der Wähler? Es ist zwar schon für die Frage ein Fachwort gefunden worden: Mitläufereffekt. Aber Schmidtchen vermeidet es, sich in diesem Punkt festzulegen. Das trifft nicht nur auf ihn, sondern auf viele andere Autoren zu. Denn – wenn man böswillig ist – geht es dabei um die Fragen: Wird durch die Veröffentlichung von Wahlprognosen das Grundgesetz verletzt oder nicht? Können Wahlen durch Prognosen manipuliert werden oder nicht?