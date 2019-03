Der erste Lebensabschnitt der Erdölwerke Frisa AG, Emden, ist abgeschlossen. Er endete damit, daß der Schweizer Großaktionär, die Migros-Genossenschaft, den Aktionären durch ihren Präsidenten, Rudolf Suter, sagen lassen mußte: "Entweder ihr stimmt für den von uns vorgeschlagenen Kapitalschnitt oder die Frisia geht morgen in den Konkurs!" Da bei einem Konkurs für die Aktionäre nichts mehr geblieben wäre, fiel ihre Wahl nicht schwer. Mit den dafür erforderlichen Mehrheiten wurde beschlossen, das Stammkapital im Verhältnis 10:1 auf 3,3 Millionen und das Vorzugskapital im Verhältnis 2:1 auf 12,5 Millionen Mark zusammenzulegen. Mit den Kleinaktionären ist man nach Lage der Dinge also noch einigermaßen glimpflich verfahren.

Die Migros-Genossenschaft ist zusammen mit anderen Stammaktionären aus der Frisia ausgeschieden. Neuer Großaktionär, der für 15,8 Millionen Mark Aktien aus der jetzt beschlossenen Kapitalerhöhung übernahm, ist die Saarbergwerke AG, Saarbrücken, deren Kapital sich im Besitz des Bundes und des Saarlandes befindet. Die Saarbergwerke sind neu im Erdölgeschäft; sie bauen zusammen mit französischen Partnern im Saarland eine Raffinerie und haben sich mit dem Erwerb der Frisia eine gewisse Plattform geschaffen.

Der neue Aufsichtsratsvorsitzende und Vorstandsmitglied der Saarbergwerke, Dr. Werner Henneberg, hinterließ keinen Zweifel, daß künftig In Emden "mit harter Hand" und mit äußerster Sparsamkeit regiert werden würde. Die Zeiten, da die Frisia führungs- und planlos dahinsegelte, sind vorüber.

Nicht vorbei ist jedoch die Durststrecke. Die Raffinerie wird völlig umgebaut werden. Das kostet 25 bis 30 Millionen. Nach Abschluß des ersten Investitionsplanes wird es voraussichtlich noch drei Jahre dauern, bis der Verlustvortrag getilgt sein wird. Also vorerst keine Dividendenaussichten! Um den leidgeprüften Frisia-Aktionären einen Ausgleich zu bieten, wird die Saarbergwerke ihnen noch in diesem Monat das Angebot machen, ihre Aktien in Obligationen der Saarbergwerke umzutauschen, die ab 1. 1. 1966 verzinst werden sollen. Mit Blick auf die privatisierungsfreundliche Bundesregierung machte Dr. Henneberg gleichzeitig die Anmerkung: "Wir wollen niemanden aus der Frisia hinausdrängen, sondern sind froh über jeden Aktionär, der weiter mitmachen will."

Es gibt keinen Zweifel, daß die verbleibenden Frisia-Aktionäre künftig fair behandelt werden. Etwas anderes kann sich eine Bundesgesellschaft nicht leisten. Die Publizität wird auch besser werden als bisher. Aber mehr können die Saarbergwerke nicht versprechen. Sie mögen die Frisia-Anlagen so modern gestalten wie möglich, bei den jetzigen Mineralölpreisen in der Bundesrepublik ist dennoch keine Rentabilität zu erzielen. Dies um so weniger, als die Frisia bewußt auf die volle Ausschöpfung ihrer Gewinnspannen verzichtet, indem sie ihre Treibstoffe an den Tankstellen billiger abgibt als die der großen Ölkonzerne. K. W.