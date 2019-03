Inhalt Seite 1 — Funktionäre sind nicht mehr gefragt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Peter Stähle

Bonn, Ende September

Das Berufsbild des neuen Bundestags ist noch unscharf. Mit dem Etikett "etwas verjüngt, sonst keine wesentlichen Veränderungen" kennzeichnet der Pressereferent der SPD-Bundestagsfraktion, Wolfgang Jansen, die personelle Struktur des neugewählten Parlaments. Eine soziologische Aufschlüsselung ihrer 217 Abgeordneten hat die SPD noch nicht gemacht. Jansen aber verweist stolz darauf, daß die SPD den jüngsten Abgeordneten stellt – den 30jährigen Bundesbahninspektor Martin Wendt aus dem Sauerland – und die neue "Miß Bundestag", die 32jährige Dr. Ursula Krips aus Stuttgart, die höhere Angestellte des Bundeswirtschaftsministeriums in Bonn ist.

Viele Veteranen gehören dem Bundestag nicht mehr an, so Arbeitsminister a. D. Storch, Kanzlerenkel Otto Fürst von Bismarck, der Wiedergutmachungsexperte Professor Franz Böhm, der bissige Leserbriefschreiber Dr. August Dresbach, der Alt-Berliner Ferdinand Friedensburg, der SPD-Haushaltsspezialist Heinrich Ritzel und der langjährige Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Dr. Paul Bleiss.

Von der FDP sind die Wirtschaftsfachleute Dr. Atzenroth, 70 Jahre alt, und Dr. Aschoff, 66 Jahre alt, nicht mehr zurückgekehrt. Beide waren als Kandidaten aufgestellt. Die beiden ruhmlos abgetretenen Vertriebenenminister, Oberländer und Krüger, waren von der CDU nicht mehr nominiert worden, dagegen ist der 70jährige Dr. Hermann Coming, der im Sommer auf Grund schwerer holländischer Vorwürfe wegen seiner NS-Tätigkeit in den einst besetzten Niederlanden sein Verdienstkreuz dem Bundespräsidenten rückerstattet hat, in direkter Wahl durchgekommen.

Das Gros der Abgeordneten ist zwischen 45 und 64 Jahre alt (334), die CDU-Fraktion gibt das Durchschnittsalter ihrer Fraktion mit 51,7 Jahren (bisher 53,7) an. Gewachsen ist die Gruppe der 35- bis 44jährigen, die jetzt 142 Mitglieder umfaßt (bisher: 106); 17 Abgeordnete sind jünger als 34 Jahre (bisher 15); aber auch an betagten Abgeordneten fehlt es nicht: 16 Angehörige der CDU-Fraktion, fünf der SPD und drei der FDP sind über 65 Jahre alt. Senior und künftiger Alterspräsident ist wieder der 89jährige Alt-Kanzler Dr. Konrad Adenauer. CDU-F Fraktionspressechef Dr. Eduard Ackermann meinte: "Am meisten freut uns die Verjüngung, ebenso die Zunahme von Verlegern und Journalisten."

Die schwerste Einbuße haben die Frauen erlitten, denn nur 36 weibliche Abgeordnete (19 von der SPD, 15 von der CDU/CSU und zwei von der FDP) sitzen im neuen Bundestag. Von 1961 bis 1965 waren es, bei gelegentlichem Wechsel durch Ausscheiden oder Nachrücken, fast 50. Nur drei Damen – zwei der SPD, eine der CDU – sind Neulinge. Die anderen haben schon zum Teil acht und zwölf Jahre gegen die Übermacht der Männer die Stellung gehalten, so Lucia Beyer, Elly Biemer-Nicolaus, Liselotte Funcke, Elinor Hubert, die stimmgewaltige Margot Kalinke (die es trotzdem nur über die Landesliste schaffte), Lisa Korspeter, Elisabeth Pitz-Savelsberg, Maria Probst ("Renten-Maria" wurde wie stets direkt gewählt), Marta Schanzenbach, Helene Wessel, Räte Strobel, Agnes Maxsein aus Berlin und – nur über die Liste gewählt – natürlich auch Elisabeth Schwarzhaupt.