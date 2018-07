Behende Finger drehten wohlgeformte Papirossy; ein Bart, dunkler Fransenbesen, bedeckte die Oberlippe; das Haar, nach Schülerlaune keck gestutzt, gab dem Halbschnauzer ein kräftiges Contra; Amischnitt und Försterstolz, Frisur und Polizisten-Attribut von anno dazumal, zwanzigstes und neunzehntes Jahrhundert widersprachen einander in witziger Weise; ein Gesicht wurde zum Schauplatz konkurrierender Ideologien: Günter Grass ließ sich von Günter Gaus interviewen.

Behutsam artikulierend und Schweigepausen nicht scheuend, parlierte er über den Bart und den Ruhm, über Freundschaft, Kinder und Ehe, gab einige beachtenswerte Maximen zum Besten, die Aufmerksamkeit ist die literarische Form des Mitleids, sprach für eine Generation, deren Angehörige zu jung sind, um Nazi gewesen zu sein, zu alt, um den Schrecken nicht bewußt wahrgenommen zu haben, gab sich skeptisch, als Gaus, Rimbaud und Loris mißachtend, einen dreißigjährigen Novizen noch als jugendlich bezeichnete, und scheute sich nicht, auch einmal kräftig in die Saiten zu greifen: Ich saß mitten in der Blechtrommel und wurde Vater von Zwillingen.

Ein besonnener, ein nüchterner Mann; einige Betrachter waren enttäuscht: kein Danziger Kobold, kein Kolonialwarenrüchlein, kein Sprit in den Augen. Die Dinge waren im Lot; dieser Mann, so viel stand fest, schien mit sich ins Reine gekommen zu sein. Der Wahlkampf hatte ihm die richtigen Relationen gezeigt; das sachliche Engagement war nützlich gewesen; die Invektiven gegen das Feuilleton-Engagement anderer Schriftsteller klangen plausibel, die Argumente hatten Hand und Fuß.

Und dennoch habe ich es bedauert, daß Grass, den Interview-Usancen entsprechend, so hölzern im Studio saß. Wäre man mit ihm und seinem Söhnchen, dem wißbegierigen Raoul, über den Kudamm gegangen, hätte sich Bilder, Familienphotos und Danziger Stiche beguckt, hätte ihn, von Stöckchen auf Hölzchen, erzählen lassen, von Langfuhr und Ramkau, hätte durch optische Erinnerungshilfen der Weichselmuse, Scheherezade von Pillau, Nahrung gegeben... das wäre eine Sendung geworden!

Am Abend vorher fuhr Helmut Qualtinger durch das schneegraue Wien, kehrte in seiner Probierstube in der Milchgasse ein, präsentierte, Borstenbrille um den Mund, den Henkerbart, blieb aber schweigsam, da der Interviewer nicht Gaus hieß.

Wie wäre es wohl, wenn Qualtinger, durch die Wiener Bezirke flanierend, dem fragenden Grass als Stadtführer diente? Und wie, wenn Grass, zwischen Niedstraße und Potsdamer Platz, den unersättlichen Qualtinger als Cicerone belehrte? Wenn man Erfahrungen austauschte, bei uns in Wien‚ und diese Kneipe erinnert mich an, ärarischer Geruch und Zille-Milieu; wenn sich Gespräche ergäben, während die Taxiuhr tickt und die Gröschelchen klicken: Gespräche über Nestroy und Sterne, über die Herren Oskar und Karl, über die kleinen Nazis und über die großen?

Man könnte es ja einmal versuchen.

Momos