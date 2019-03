In der DDR ist es üblich, vor der Verabschiedung von Gesetzen, eine breite Diskussion über ihre Entwürfe zu veranstalten. So auch über das neue Familiengesetz. Nach amtlichen Angaben wurde bis Ende Juli in mehr als 20 000 Veranstaltungen, die von über 530 000 Bürgern besucht waren, über diesen Gesetzentwurf gesprochen. 132 000 Redner beteiligten sich an der Diskussion. Außerdem registrierte man 23 000 schriftliche Äußerungen, Leserbriefe und Eingaben an die Behörden. Eine Zeitung erhielt anläßlich einer Umfrage: "Heiraten – aber wann?" innerhalb von acht Wochen 92 Leserbriefe.

Im Mittelpunkt der Diskussion standen Bestimmungen über die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau – nach dem Gesetz haben beide den Haushalt zu führen, die Kinder zu versorgen und zu erziehen und das Heiratsalter, das auf mindestens achtzehn Jahre festgesetzt wurde. Die meisten Diskussionsteilnehmer standen auf dem Standpunkt, daß das Heiratsalter heraufgesetzt werden müßte; "voreilige" Eheschließungen würden dadurch verhindert. Dagegen meinte die Kommission, die den Entwurf ausgearbeitet hatte – ihr gehören Juristen, Vertreter von Organisationen, Pädagogen und Ärzte an; sieben der fünfzehn Mitglieder sind Frauen –, man könne den jungen Menschen nicht das Vertrauen in die persönliche Entscheidungsfähigkeit versagen, wenn man ihnen andererseits mit achtzehn Jahren das Wahlrecht gebe, sie zum Wehrdienst einziehe und ihnen wirtschaftliche Verantwortung übertrage.

Auch das "Namensrecht" war umstritten. Nach dem Entwurf des neuen Gesetzes muß der gemeinsame Familienname nicht, wie bisher, der Name des Mannes sein; es kann auch der Name der Frau gewählt werden. Außerdem zwingt der Entwurf den Ehegatten den gemeinsamen Familiennamen nicht auf, sie können auch ihre bisherigen Namen beibehalten. Nur die Kinder müssen denselben Familiennamen tragen.

Für und wider gab es auch um den Passus, in dem es heißt, daß die Gesellschaft eine große Verantwortung für die Ehen und Familien trage. Viele Diskussionsteilnehmer waren der Ansicht, es sei Privatsache, was in den eigenen vier Wänden geschehe. Die Gesellschaft, also die Wohnblockgemeinschaft und die Betriebsgemeinschaft, habe nicht das Recht, "durch das Schlüsselloch in die Schlafgemächer zu schauen". Die Antwort lautete: Die Sorge der Gesellschaft bestehe vor allem darin, günstige soziale, kulturelle und materielle Bedingungen für die Entfaltung einer guten Ehe und Familie zu schaffen. Und die Intimsphäre? Darum dürfe sich die Gesellschaft nur kümmern, indem sie jene, die sich in Schwierigkeiten befinden, sachkundig berate. Hans Queling