H. B., Bonn

Schulrat Beilenhoff aus Siegburg unterzog sich kürzlich der Mühe, die Ergebnisse eines Arbeitskreises zum Thema "Der Mensch in der Familie" zu formulieren. Das Resultat dieser Anstrengung wurde allen Volksschulen des Landkreises Bonn als "Entwurf einer Bildungseinheit im Rahmen des Kernunterrichts im 9. Schuljahr" zugeschickt. So steht es dort geschrieben:

"Zu den ‚Lebensfeldern‘, die für die allgemeine Menschenbildung und für die personale Entfaltung des Jugendlichen sowie für die Existenz und Funktionstüchtigkeit größerer Sozialgebilde eine entscheidende Bedeutung haben, gehört die Familie." Deshalb, so folgert der Schulrat messerscharf, "soll der heranwachsende Jugendliche des 9. Schuljahres die Familie als die gottgewollte Keimzelle menschlichen Zusammenlebens in ihrer religiös-sittlichen Ordnung und in ihren natürlichen Lebens- und Aufgabenbereichen erfahren".

Wohlan denn: "Um eine fruchtbare Begegnung zwischen dem Jugendlichen und dem Bildungsgut zu ermöglichen, wird vom Einstieg in das jeweils gewählte Kernthema gefordert, daß er den jungen Menschen zentral anspricht." Auch Schulrat Beilenhoff bemüht sich um einen "den jungen Menschen zentral ansprechenden Einstieg"; er beginnt mit dem Sex.

"Es drängt in dir auf das Du", heißt das erste Kernthema und wird weiter erläutert: "In deinem Körper gärt es." Da drängt und gärt es dann auch auf dem Papier: "Mann und Frau sind anders, sie sind wie zwei Halbkugeln, die einander suchen – sollen sie sich früh binden? – Hüte dich vor den Hohlkugeln – Kann denn Liebe Sünde sein? – geschlechtlich abartig, Menschen ohne echtes Du – Dein Du lebt ja schon, es lohnt sich zu warten – Unsere Mütter (Denk an deine Mutter) – Du brauchst eine Zeit der Sammlung und Entfaltung."

Auch die entsprechenden Hinweise "aus der religiösen Bildung" dürfen da nicht fehlen ("Die Themenstellung beider Konfessionen ist stellenweise durchlässig"). Schlimm steht es um die, welche keiner Konfession angehören, denn "ohne Gott kann man nicht lieben" und "die Hauptsache ist Gott" – also hütet euch vor den Hohlkugeln.

All die lieb und teuer gewordenen Klischees des deutschen Gemütes werden in dem Schulratsentwurf bemüht: Der Leib ist der Tempel der Seele, der Vater als Hüter der Familie, die Mutter ist das Herz der Familie und die Wohnung ist das Heim der Familie. Vom Haussegen in Kunstschrift macht Schulrat Beilenhoff sodann den Sprung in die Zukunft: "Du wirst einmal eine Familie gründen." Was ist dabei alles zu beachten? Neben Reife und der Bereitschaft zu einem gemeinsamen Leben stehen da: "Starkes Bildungsgefälle, starke soziale Unterschiede, Erbgesundheit und Konfessionszugehörigkeit." Nur der Ariernachweis fehlt noch.