Die SPD bleibt auf Godesberger Kurs – aber bei den Gewerkschaften haben es die Reformer nun schwerer

Mit beschwörenden Worten versuchte ein Delegierter beim Labour-Kongreß in Blackpool, seine Kollegen für eine rasche Verstaatlichung der britischen Stahlindustrie zu gewinnen: "In Deutschland haben wir gerade gesehen, was aus unserer Partei wird, wenn sie allem Sozialismus abschwört."

Diese Erklärung für den Wahlausgang, der der SPD nur einen "trostlosen Sieg" beschert hat, ist zwar von jeder Sachkenntnis ungetrübt, scheint aber dennoch in der Bundesrepublik einige Zustimmung zu finden. Zwar gibt es keinerlei Anzeichen dafür, daß die Oppositionspartei selbst sich von ihrem Kurs der Vernunft abbringen läßt: die Radikalisierung aus Enttäuschung, von Freunden wie Gegnern der SPD vielfach befürchtet, wird wohl nicht stattfinden. Aber es besteht die Gefahr, daß manche Gewerkschaftsfunktionäre – schon lange von untergründigem Mißtrauen gegenüber der "weichen" SPD erfüllt – ihre mächtigen Organisationen endgültig auf den Weg einer zweiten Opposition drängen wollen.

In Berlin fielen bei einem Gewerkschaftskongreß böse Worte. Da wurde von "moderner Leibeigenschaft" in den Betrieben gesprochen, da wurde bedauert, daß man vor den Wahlen die "schöne Gelegenheit zum Streik" versäumt habe und viel zuwenig "Machtpolitik" betreibe. Und das alles bei einer Gewerkschaft, der IG Druck und Papier, die keineswegs als besonders radikal abgestempelt ist.

Um das Maß vollzumachen, forderte dann Dr. Günter Friedrichs, von der IG Metall ausgeliehener Gastredner, die Ausdehnung der Mitbestimmung auf Großverlage, um der Gefahr einer "monopolisierten Meinungsbildung" zu begegnen. Ob die Sozialisierung zweckmäßig und notwendig sei, "könne dahingestellt bleiben". Wie eine von den Gewerkschaften gesteuerte Mitbestimmung oder gar ein Staatsmonopol die in großen Verlagen angeblich bedrohte Pressefreiheit erhalten könnte, wird freilich das Geheimnis von Dr. Friedrichs bleiben.

Nun muß man natürlich nicht jedes Wort, das bei Gewerkschaftskongressen (wie bei Parteitagen) gesprochen wird, auf die Goldwaage legen. Der mit knappem Vorprung vor seinem radikalen Gegenkandidaten wiedergewählte Vorsitzende Heinrich Bruns hat auch sofort versichert, die Mitbestimmung solle sich nicht auf die politische Haltung der Zeitungen erstrecken. Aber es ist doch bedenklich, daß es einer solchen Klarstellung überhaupt bedurfte. Und es ist beunruhigend, daß manche Gewerkschaftsfunktionäre die Rechte des gewählten Parlaments offenbar gering schätzen: Wie wäre sonst die Forderung zu erklären, die Gewerkschaffen sollten eine "völlige Neuordnung der Wirtschaftsverfassung" erzwingen, die ihnen die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel gebe. Sozialisierung ist wieder gefragt – was sich schon kurz nach den Wahlen bei der IG Bergbau gezeigt hatte.

Mit solchen radikalen Forderungen erweisen sich die Gewerkschaften selbst einen denkbar schlechten Dienst. Sie machen es ihren Widersachern allzu leicht, einer sachlichen Diskussion um die Mitbestimmung mit dem Argument auszuweichen, dabei gehe es gar nicht um mehr Rechte für den Arbeitnehmer im Betrieb, sondern um mehr Macht für die Funktionäre.

Wenn der Verdacht genährt wird, die Mitbestimmung solle nur der erste Schritt auf dem Weg zur Sozialisierung sein, dann werden die Gewerkschaften in diesem Lande kaum Bundesgenossen finden. Auch nicht bei der Sozialdemokratie. Diether Stolze